Воронежским погорельцам из села Николаевка построят новые дома

По факту крупного пожара в селе Николаевка Павловского района, из-за которого сгорело более 50 строений, следователи возбудили уголовное дело.

На пожарах в Воронежской области работают 585 человек и 115 единиц техники, в том числе два самолета Бе-200 и вертолет Ка-32 Фото: ГУ МЧС по Воронежской области

Вечером 30 сентября в Николаевке из-за сильных порывов ветра на ЛЭП упало дерево. От возникшей искры загорелись сухая трава и лесная подстилка. Затем огонь перекинулся на жилые дома и надворные постройки. Жителей села срочно эвакуировали. Пожар ликвидировали 200 человек и 38 единиц техники, в том числе авиационная группировка. К счастью, обошлось без пострадавших и погибших. Стихия уничтожила более 20 жилых домов и 27 хозпостроек. В регионе в связи с ЧП объявили режим чрезвычайной ситуации.

На следующий день после пожара с погорельцами встретился губернатор Воронежской области Александр Гусев. Он заверил, что в селе построят новые благоустроенные дома, проекты согласуют с жителями.

- Думаю, будет справедливо, если по площади новых домов мы будем исходить из формулы "количество членов семьи умножить на социальную норму жилья". Если площадь дома была больше, построим такой же, - пояснил Александр Гусев.

Расчистка участков под новое строительство практически завершена.

Глава региона добавил, что новые дома николаевцы получат сразу с мебелью и бытовой техникой. Кроме того, будет компенсирована сгоревшая во дворах сельскохозяйственная техника.

Также погорельцы предоставят выплаты в размере двух прожиточных минимумов и деньги на приобретение зимней одежды. Как сообщили местные чиновники, материальная помощь в размере 60 тысяч рублей уже поступила на счета николаевцев.

- Администрация Казинского сельского поселения собрала информацию о пострадавших и уточняет данные для дальнейших выплат всем, кому они положены. Совместно с районным управлением социальной защиты населения оформляются документы, необходимые для того, чтобы открыть счета для перечисления денежных средств, - пояснили в администрации Павловского района.

На время строительства николаевцев поселят в домах, квартирах или санаториях за счет областного бюджета

На время строительства новых домов работающих жителей Николаевки, пострадавших от пожара, поселят в домах и квартирах на территории района. Неработающие и пенсионеры по желанию смогут разместиться в санаториях региона за счет средств, выделенных из областного бюджета. Пожелавшим снимать жилье на время строительства новых домов будет предоставлена компенсация стоимости аренды.

Между тем сотрудники регионального Следственного комитета и отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Павловскому району допросили жителей Николаевки, чтобы задокументировать слова пострадавших о ЧП и выяснить предварительный размер ущерба. Уголовное дело возбуждено по статье о халатности (ч. 1 ст. 293 УК РФ).

Губернатор поставил задачу как можно быстрее проверить все линии электропередачи и провести все необходимые работы, чтобы не допустить обрыва проводов.

Тем временем

Губернатор Александр Гусев подписал постановление о введении ограничения пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств. Это сделано в целях обеспечения пожарной безопасности на срок с 4 по 25 октября на территории всего региона. Лесные массивы запрещено посещать всем, кроме тех, кто занят тушением пожаров, следит за противопожарным обустройством или контролирует соблюдение природоохранного законодательства. На землях лесного фонда и рядом запрещается разводить огонь, сжигать мусор, сухую растительность, пожнивные и порубочные остатки, а также проводить все виды пожароопасных работ. Патрулировать леса и бороться с нарушением особого режима будут специально созданные мобильные группы, в состав которых войдут сотрудники МЧС, полиции и Росгвардии.