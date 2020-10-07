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07.10.2020 20:32
Рубрика: Происшествия

Кот Барсик жилье не бросает

Воронежским погорельцам построят новые дома
Текст: Антон Валагин (Воронеж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8281)
Строительство новых домов для жителей села Николаевка, опаленного лесным пожаром, оплатит бюджет Воронежской области. Такое решение приняли региональные власти, а районная администрация уже расчистила пепелища под застройку.

Большинство николаевских погорельцев - пришедший из леса огонь уничтожил здесь 21 жилой дом и 50 хозяйственных построек - отказались переезжать в готовые дома и квартиры из муниципального маневренного фонда, предпочтя дождаться новых жилищ на старом месте. Построить их на встрече с пострадавшими пообещал губернатор.

Фото: Николай Хижняк/ РИА Новости
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- Вчера завершена расчистка участков под строительство, готовятся проекты. Они будут соответствовать строительным нормам: 36 квадратных метров на человека, - но если сгоревший дом был больше, построим больше, - рассказали в администрации Павловского района. Планировку каждого жилища согласуют с его будущими хозяевами. Жилье планируется построить к весне.

Пожар в Николаевке случился днем 30 сентября. Ветер повалил дерево на линию электропередачи, от искр занялась хвойная подстилка, высушенная двухмесячным зноем до звона. Ветер загнал огонь в лес, откуда он вернулся уже полноценным пожаром. Окраинные улицы Мира и Набережная загорелись почти мгновенно - ураганный ветер гнал огонь от дома к дому со скоростью гоночного автомобиля. Жители едва успевали выскочить, схватив самое необходимое, и отбежать на безопасное расстояние.

Пожар в Николаевке потушили только через сутки.

- Пункт временного размещения не понадобился - все погорельцы разместились у родственников и собираются там жить, пока будут строиться их новые дома, - рассказала "РГ" пресс-секретарь администрации района Ольга Хатунцева.

Фото: Marina Makarova / vkontakte
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Стали возвращаться в Николаевку и кошки с собаками - когда начался пожар, они первыми убежали в лес. Кот Барсик не захотел переселяться вместе с хозяином к родне - дни он проводит на уцелевшей скамейке у сгоревшего дома, рассказывают жители Николаевки.

Пожарная обстановка в Воронежской области продолжает оставаться напряженной. В регионе работают отряды МЧС из шести регионов, пожарная авиация: Ил-76, два Бе-200, вертолет Ка-32 ежедневно сбрасывают на горящие леса и поля сотни тонн воды, но огонь вспыхивает в новых местах.

В регионах Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область

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