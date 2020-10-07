Временный госпиталь в Крылатском принял первых пациентов. Об этом сообщил главный врач городской клинической больницы №67 имени Ворохобова Андрей Шкода.

- Сегодня во временный госпиталь в Крылатском поступили первые пациенты с коронавирусной инфекцией, - рассказал он. - С ними уже активно ведется работа. Всем поступившим заводятся электронные медицинские карты, выдаются браслеты с QR-кодом, отсканировав которой медики будут быстро получать доступ ко всем медданным пациента. Такой подход поможет врачам отслеживать состояние здоровья, быстрее делать назначения и менять тактику лечения, если это потребуется.

Временный госпиталь в ледовом дворце "Крылатское" закреплен за городской клинической больницей № 67 имени Л.А. Ворохобова, врачи которой накопили огромный опыт лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. На площади 23,4 тысячи квадратных метров размещено 1347 инфекционных коек и 42 койки интенсивной терапии. На момент открытия в госпитале планируют использовать 356 палатных коек и 42 койки интенсивной терапии.

Напомним, решение об открытии двух временных госпиталей в Сокольниках и в Крылатском было принято в связи ростом заболеваемости коронавирусом в городе.

Днем ранее первых пациентов с коронавирусом принял временный госпиталь в Сокольниках.