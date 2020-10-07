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07.10.2020 11:35
Рубрика: Происшествия

Прокуроры передали в СК материалы о загрязнении океана для возбуждения дела

Текст: Иван Петров
О предварительных итогах проверки, назначенной по резонансной ситуации, связанной с резким ухудшением экологической ситуации в Тихом океане возле побережья Камчатки, сообщили в среду в Генеральной прокуратуре РФ.

"Органами прокуратуры Камчатского края продолжается проверка информации об ухудшении состояния окружающей среды в районе Халактырского пляжа, расположенного на тихоокеанском побережье Петропавловска - Камчатского. Первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским управлением гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза, по фенолу - в 2,5 раза", - сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: РИА Новости
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Кроме того, исследования песка и воды с Халактырского пляжа и с берега бухт Большая, Средняя и Малая Лагерная на наличие следов ядовитых веществ и нефтепродуктов провел экспертно-криминалистический центр краевого управления МВД России. "Обнаружены только следы горюче-смазочных материалов в пробе воды, взятой на Халактырском пляже", - рассказали о результатах этих исследований в Генпрокуратуре.

В то же время Камчатская межрайонная природоохранная прокуратура во взаимодействии с контролирующими и правоохранительными органами выполнили осмотры прибрежной территории, заборы проб воды и почвы, в том числе в районах Халактырского пляжа и Авачинской бухты. "Такие отборы проб и образцов обеспечиваются на постоянной основе с целью отслеживания динамики состояния окружающей среды", - пояснили в надзорном ведомстве.

При этом исследованием атмосферного воздуха, проведенным Камчатским УГМС в районе Халактырского пляжа 5 октября, загрязнений не обнаружено.

"Управлением Росприроднадзора края и ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Камчатскому краю" 6 октября были отобраны пробы песка, морской воды, донных отложений, гидробионтов и водорослей в бухтах Малая Лагерная, Большая Лагерная, Бабья и на Озерновской косе (в г. Петропавловске-Камчатском), а также на полигонах", - отметили в Генпрокуратуре, добавив, что результаты этих исследований еще не готовы.

Всего же в рамках проводимых привлеченными прокуратурой специалистами мероприятий в разных локациях были отобрана почти тысяча образцов воды, воздуха и песка. Большинство объектов, которые могли быть местом или причиной загрязнения, были тщательно обследованы. "Так, с целью проверки поступающей информации об источнике загрязнения на реке Налычева и возможной утечке захороненных отходов Козельского и Радыгинского полигонов прокуратурой проверены данные объекты. Оценка их соответствия требованиям закона будет дана в комплексе с отобранными образцами исследований", - рассказали в надзорном ведомстве.

Фото: Роскосмос
"Роскосмос" передал фотографии побережья Камчатки следственным органам

Отмечается, что мероприятия, направленные на установление причин загрязнения окружающей среды, продолжаются.

Материалы уже полученных исследований, подтвердивших загрязнение океана, прокуроры в порядке статьи 37 Уголовно-процессуального кодекса РФ направили в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела.

"Ситуация находится под особым контролем Генеральной прокуратуры", - заключили в надзорном ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Камчатском крае девять человек, в том числе один 13-летний подросток, обратились к врачам после посещения Халактырского пляжа. Люди жаловались на жжение, покраснение и дискомфорт в глазах. Всем поставлен диагноз - химический ожог роговицы.

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