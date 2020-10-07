Побывавшие на Камчатке в начале октября члены правительства РФ проинспектировали самый известный местный долгострой - краевую больницу. Она стала первой в списке поручений, которые дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по региону.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что не увидел на объекте рабочих, а средства на строительство уже выделены. На прошедшем после совещании ситуация прояснилась. В сентябре объект только подготовили для передачи строителям. Как пояснил замначальника КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края" Дмитрий Костюков, теперь предстоит выбрать подрядчика.

Согласно составленному ранее плану, строительство больницы разделили на два этапа. На первом предполагалось ввести в эксплуатацию лечебный и палатный корпуса, а также необходимые инженерные сооружения. На втором - сдать еще четыре больничных корпуса. Однако побывавший на стройплощадке вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что общее строительство необходимо закончить полностью на первом этапе, а на второй этап оставить дооснащение.

- Буквально на днях принято решение, что через нашу программу "Единая субсидия" уже в этом году выделим 1,5 миллиарда рублей. Сейчас с губернатором обсуждаем по конкретным действиям и срокам. Дальнейшее финансирование по годам - порядка пяти миллиардов - также пойдет через нас, - пояснил глава минвостокразвития Александр Козлов.

Больницу в регионе ждут как манну небесную. Многие ездят лечиться в Хабаровск - так проще. Будущая Камчатская краевая больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Прилегающая территория в 40 гектаров предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений. Ранее о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил и президент Владимир Путин во время беседы с главой Камчатки Владимиром Солодовым.