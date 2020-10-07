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07.10.2020 18:39
Рубрика: Общество

Больнице быть

Работы на самом известном долгострое Камчатки возобновятся до конца года
Текст: Юлия Гарднер (Петропавловск-Камчатский)
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8281)
Побывавшие на Камчатке в начале октября члены правительства РФ проинспектировали самый известный местный долгострой - краевую больницу. Она стала первой в списке поручений, которые дал премьер-министр РФ Михаил Мишустин по региону.

Вице-премьер Дмитрий Григоренко сообщил, что не увидел на объекте рабочих, а средства на строительство уже выделены. На прошедшем после совещании ситуация прояснилась. В сентябре объект только подготовили для передачи строителям. Как пояснил замначальника КГКУ "Служба заказчика Минстроя Камчатского края" Дмитрий Костюков, теперь предстоит выбрать подрядчика.

Фото: Донат Сорокин/ТАСС
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Согласно составленному ранее плану, строительство больницы разделили на два этапа. На первом предполагалось ввести в эксплуатацию лечебный и палатный корпуса, а также необходимые инженерные сооружения. На втором - сдать еще четыре больничных корпуса. Однако побывавший на стройплощадке вице-премьер Марат Хуснуллин подчеркнул, что общее строительство необходимо закончить полностью на первом этапе, а на второй этап оставить дооснащение.

- Буквально на днях принято решение, что через нашу программу "Единая субсидия" уже в этом году выделим 1,5 миллиарда рублей. Сейчас с губернатором обсуждаем по конкретным действиям и срокам. Дальнейшее финансирование по годам - порядка пяти миллиардов - также пойдет через нас, - пояснил глава минвостокразвития Александр Козлов.

Больницу в регионе ждут как манну небесную. Многие ездят лечиться в Хабаровск - так проще. Будущая Камчатская краевая больница площадью 80 тысяч квадратных метров рассчитана на 150 посещений в смену и 450 коек. Прилегающая территория в 40 гектаров предусматривает дальнейшее развитие лечебных направлений. Ранее о необходимости поддержать строительство новой краевой больницы на Камчатке заявил и президент Владимир Путин во время беседы с главой Камчатки Владимиром Солодовым.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

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