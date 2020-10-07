Стрелявший в собак житель ЕАО ранил ребенка

Уголовное дело возбуждено в отношении 57-летнего жителя села Ленинское, который выстрелил в ребенка, сообщает прокуратура ЕАО.

Девятилетний мальчик поступил в больницу 4 октября с огнестрельным ранением грудной клетки. Он рассказал, что в тот день возвращался домой от друга, как вдруг услышал хлопок и почувствовал боль в груди.

Оказалось, в ребенка попала пуля, предназначенная совсем не ему. Мужчина, находясь на территории своего домовладения, стрелял в бездомных собак и не заметил несовершеннолетнего.

Свою вину он признал. Вскоре суд выберет ему меру пресечения. Установлено, что ранее подозреваемый не был судим.

Дело расследуется по пункту "з" части 2 статьи111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).

Жизни ребенка ничего не угрожает.