В Бурятии технологическая вода золотодобытчиков загрязнила реку

Технологическая вода из отстойника золотодобывающего предприятия попала в реку Джидаа в Закаменском районе Бурятии. ЧП произошло 5 октября, сообщили в ГУ МЧС по региону.

Река помутнела, став коричневой, но ее уровень не поднялся, так что угрозы подтопления населенных пунктов нет.

К месту происшествия выезжали представители администрации района и оперативная группа пожарно-спасательного гарнизона. Пробы воды взяты на санитарно-химический анализ и чтобы выяснить, присутствуют ли соли тяжелых металлов.

По информации правительства Бурятии, результаты анализов станут известны через четыре дня.

В отношении золотодобывающего предприятия будет проведена проверка.