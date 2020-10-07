В Приамурье пьяная женщина сбила троих человек, двое погибли

В селе Томичи Белогорского района Амурской области в отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц и совершенное в состоянии алкогольного опьянения (пункт "а" части шестой статьи 264 УК РФ).

По данным следственного управления СК РФ Приамурья, 4 октября женщина, будучи пьяной, на автомобиле сбила троих человек. 33-летний мужчина и двухлетний ребенок погибли, 35-летняя женщина получила тяжелые повреждения.

Подозреваемую заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.