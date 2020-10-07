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Рубрика: Происшествия

В Приамурье пьяная женщина сбила троих человек, двое погибли

Текст: Артем Красиков

В селе Томичи Белогорского района Амурской области в отношении 36-летней женщины возбуждено уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц и совершенное в состоянии алкогольного опьянения (пункт "а" части шестой статьи 264 УК РФ).

В Челябинской области пьяная женщина сбила троих детей

По данным следственного управления СК РФ Приамурья, 4 октября женщина, будучи пьяной, на автомобиле сбила троих человек. 33-летний мужчина и двухлетний ребенок погибли, 35-летняя женщина получила тяжелые повреждения.

Подозреваемую заключили под стражу. Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП.

В регионах Происшествия ЧП ДТП Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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