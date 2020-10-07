7 октября резонансная ситуация с резким ухудшением экологической обстановки на побережье Камчатки получила логическое продолжение.

Прокуроры передали в Следственный комитет России для возбуждения уголовного дела материалы полученных исследований, подтвердивших загрязнение. "Первоначальные исследования проб воды, проведенные Камчатским управлением по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (УГМС), показали превышение предельно допустимых показателей по нефтепродуктам в 4 раза, по фенолу - в 2,5 раза", - сообщили в надзорном ведомстве.

По факту загрязнения акватории Авачинского залива Камчатского края и гибели морских животных Главным следственным управлением СК России было возбуждено и принято к расследованию уголовное дело, возбужденное по части 2 статьи 247 Уголовного кодекса РФ "нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов" и части 2 статьи 252 УК РФ "загрязнение морской среды".

В то же время при исследовании атмосферного воздуха, которое провело Камчатское УГМС в районе Халактырского пляжа 5 октября, загрязнений не обнаружено.

Следствием установлено, что в период с 1 сентября по 3 октября 2020 года на территории акватории Авачинского залива в районе Халактырского пляжа, бухтах Бабья, Большая Лагерная и Малая Лагерная - в границах города Петропавловска-Камчатского и Елизовского муниципального района Камчатского края - вследствие загрязнения морской среды нефтесодержащими компонентами, в том числе фенолом, отмечено изменение цвета воды в океане, появление мертвых донных иглокожих и морских животных. Кроме того, зафиксировано ухудшение самочувствия двух серферов, которые вследствие пребывания в воде получили химические ожоги роговицы глаз.

Исследования проб показали превышение допустимых показателей по нефтепродуктам в четыре раза

"Первоначальные исследования образцов прибрежных вод свидетельствуют о присутствии в морской воде загрязнителя, близкого по консистенции к техническому маслу или иному веществу, включающему в себя нефтесодержащие компоненты", - рассказали в СК России.

Отмечается, что следствием проверяются все возможные источники загрязнения вод, в том числе с территорий полигонов, прилегающих к акватории Авачинского залива и прибрежной полосе Халактырского пляжа Камчатского края, где располагаются захоронения ядохимикатов. В рамках расследования устанавливаются все обстоятельства произошедшего, а также виновные лица, заключили в СК России.

Установление причин загрязнения акватории продолжится, заверили и в Генпрокуратуре, и в СК России.