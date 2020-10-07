Религиозные деятели должны будут пройти аттестацию

По данным прокуратуры Республики Башкортостан в первом полугодии этого года на территории региона было зарегистрировано восемь преступлений экстремистской направленности и 17 - террористической. За аналогичный период прошлого года статистика была несколько ниже - семь и 13 соответственно. Казалось бы, рост небольшой. Да и в принципе, количество экстремистских преступлений достаточно мало по сравнению с общим числом правонарушений как в Башкортостане, так и в России. Однако подобные нарушения закона опасны прежде всего тем, что они дестабилизируют обстановку в обществе. О том, какие меры борьбы с этими опасными проявлениями есть или появятся в стране в ближайшем будущем, на деловом завтраке в "Российской газете" рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Иван Сухарев.

Иван Константинович, по общепринятой сейчас классификации различают четыре вида экстремизма: межнациональный, молодежный, религиозный и политический. Какой, на ваш взгляд, наиболее опасен?

Иван Сухарев: Думаю, несколько некорректно сравнивать степень их угрозы для общества или человека. Каждый несет в себе огромную опасность. Однако сейчас наметилась тенденция к распространению радикализма среди отдельных групп, что выделено в новой редакции Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года. Большое значение в документе уделяется выявлению фактов распространения радикальной идеологии в средствах массовой информации и сети интернет. Так что анализ показывает, что усиление проявлений радикализма сейчас - наиболее тревожная тенденция.

Башкортостан не исключение?

Иван Сухарев: К сожалению, да. Нужно понимать, что сейчас идут гонения на традиционную религию. Основным мотивом, думаю, является то, что ислам и православие в том виде, в каком они развиваются в России, являются, наверное, последним оплотом традиционной религии. К примеру, католическая церковь начала признавать однополые браки, хотя та же содомия всегда была одним из самых тяжких грехов. А в некоторых странах мы видим столкновения между христианами и мусульманами. В России же такое неприемлемо. Взять тот же Башкортостан: именно его можно назвать прекрасным примером мирного сосуществования приверженцев этих двух религий. И такое вот мирное сосуществование, как говорится, не дает кое-кому спокойно спать. Отсюда и попытки внести разлад. А итог этих попыток вы видим в сводках правоохранительных органов. Вот, буквально весной этого года на демской трассе Уфы нейтрализовали 27-летнего активиста запрещенной на территории Российской Федерации международной террористической организации "Исламское государство", который планировал организовать в столице республики теракт. В 2018 году 21 жителя Башкирии осудили за участие в деятельности террористической запрещенной в РФ организации "Хизбут-Тахрир" на сроки от восьми до 24 лет лишения свободы. В 2019 году таковых уже было 19 человек.

Как отмечают многие эксперты, в последнее время вербовка идет в сети интернет. Парламентарии республики выступили с законодательной инициативой дать полиции и ФСБ полномочия обращаться в Роскомнадзор для блокировки экстремистских сайтов на основании экспертного заключения. По мнению инициаторов, это позволит более оперативно реагировать на распространения в интернете экстремисткой информации.

Иван Сухарев: Фракция ЛДПР, в которой я состою, выступает категорически против законопроекта. Его не поддержало и правительство РФ. Предлагаемый механизм предоставляет органам, осуществляющим оперативно-розыскную деятельность, полномочия, не соразмерные степени угроз общественной безопасности. Что создает предпосылки к нарушению конституционных прав граждан. Решение о признании сайта или опубликованной на нем новости экстремистской выносит суд на основе экспертизы. Пусть суд этим и занимается.

Но как же тогда бороться с распространением экстремизма, радикализма?

Иван Сухарев: Последовательно и планомерно. Сейчас в Госдуме рассматривается законопроект "О внесении изменений в ФЗ "О свободе совести и о религиозных объединениях". Он должен усовершенствовать правовое регулирование деятельности религиозных объединений. В частности, новелла направлена на повышение прозрачности деятельности религиозных групп и повышение эффективности государственного надзора за ними.

В частности, законопроект устанавливает, что руководителем и участником религиозного объединения не может быть человек, в действиях которого ранее суд усмотрел признаки экстремизма.

Кроме того, религиозные группы обяжут информировать органы юстиции ежегодно, а не раз в три года, как было ранее, о продолжении своей деятельности.

Также какая-то группа может войти в структуру религиозной организации или выйти из нее только в том случае, если это прописано в уставе.

Очень важное, на мой взгляд, новшество заключается в том, что священнослужители и работники религиозных организаций, получившие образование за рубежом, должны будут пройти аттестацию и получить профессиональную переподготовку в российских духовных образовательных организациях. Практика показывает, что полученное в зарубежных центрах духовное образование достаточно часто не учитывают российские правовые, нравственные и культурные традиции. И зачастую именно в иностранных духовных центрах в головы студентов - будущих священнослужителей - вкладываются идеи радикализма и экстремизма. А изменения в законе позволят не допустить к работе служителей, распространяющих религиозно-экстремистскую идеологию.

Ключевой вопрос

Все вышеназванное касается деятельности религиозных организаций. Но мне кажется, что одна из основных задач - уберечь подрастающее поколение от влияния радикально настроенных групп. Как это сделать?

Иван Сухарев: Прежде всего, контролировать поступающую к ребенку информацию из соцсетей и интернета. И в первую очередь этим должны заниматься родители. Понимаю, что они зачастую себе не могут это позволить: родители на работе, а дети в это время бесконтрольны. И им доступны все современные гаджеты, где они и проводят свободное время. Но вот эту самую бесконтрольную свободу и нужно пресекать. Один знакомый психиатр мне сказал: максимальное количество времени, которое ребенок может проводить в соцсетях, интернете, - 2,5 часа. И это актуально не только для детей, но и взрослых. Иначе не избежать проблем с психикой. Кроме того, нужно объяснять людям, какой вред несут социальные сети. И здесь уже возникает вопрос необходимости социальной рекламы. Я в свое время выступал с инициативой увеличить время социальной рекламы на том же телевидении до 25 процентов. В чем ее функция? Пропагандировать определенные ценности: семья, дружба, человеколюбие, справедливость, честь, совесть, вера в добро и прочие. Согласитесь, что если человек воспитан на таких вещах, его сложно будет склонить к каким-то противоправным действиям.

Телефон доверия для детей, подростков и их родителей:

8-800-2000-122

(звонок бесплатный и анонимный для всех жителей России).

Сообщить анонимно информацию о происшествиях, о совершенных и готовящихся преступлениях экстремистской и террористической направленности для ее дальнейшей проверки можно по электронному адресу:

extremizmy.net.rb@mvd.ru