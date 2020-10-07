В Прикамье произошла авария на нефтепроводе

Утром, 7 октября, в Пермском крае произошла авария на нефтепроводе.

Как пояснили корреспонденту "РГ" в ГУ МЧС России по Пермскому краю, об аварии и выбросе нефти из действующего нефтепровода в экстренные службы сообщил диспетчер компании "Лукойл -Пермь". В настоящее время спасатели устраняют последствия аварии.

Погибших и пострадавших в инциденте нет. Выброс нефти не угрожает населенным пунктам и водным объектам.

Как сообщили в пресс-службе компании, на месте происшествия была обнаружена несанкционированная врезка в нефтепровод. Информация о ней передана в полицию.