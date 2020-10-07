Валентина Буравлева, основатель и бессменный президент туристского клуба "Астрагал", такой подлости не припомнит, хотя в походы ходит десятки лет.

За 20 лет работы клуба "Астрагал" его участники совершили около сотни походов и по Уралу, и на Байкал, и в Карелию. Фото: Клуб "Астрагал"

Курс на север

По вине неизвестных пока преступников 15 детей чуть было не пострадали в тайге, оставшись без крошки хлеба. Происшествие случилось во время так называемого большого похода. Он закрывает летний сезон путешествий клуба "Астрагал".

- В этот раз поход был комбинированный, - говорит Валентина Буравлева. - Мы планировали покорить две горы: Шудья-Пендыш и Каюк, пройти от них 25 километров до реки Улс и сплавиться по ней до Красновишерска.

Сначала все шло без происшествий. Дети - школьники разного возраста - и с ними пятеро взрослых выехали из Перми и благополучно добрались до Красновишерска. Здесь уже начинается Северный Урал, тайга, горные реки. Эти места очень ценятся туристами за великолепные природные виды.

Из Красновишерска путешественники добрались до моста через реку Улс. Отсюда должна была начаться водная часть маршрута, а потому туристы сделали схрон - оставили большую часть снаряжения среди камней и елок.

- Подальше от дороги, в лесу, за обломками скал мы положили два катамарана, три бочки с продуктами на две недели, весла ну и прочее для сплава, чтобы с собой не таскать, - уточняет Буравлева. - Укрыли свое добро, потом водитель местной турфирмы, что привез из Красновишерска, доставил нас к подножию гор.

Через три дня туристы вернулись из пешего похода и уже предвкушали путешествие по воде, как вдруг обнаружили, что их склад начисто разграблен. Унесли все, что там лежало, нашлась только пара досочек от палуб катамаранов.

Школьники запаниковали. Взрослые успокоили детей: дескать, ничего страшного и стали решать, что же делать. Продуктов нет, что было с собой, уже съели за три дня пешего похода, рассчитывая на спрятанные запасы. Мобильной связи нет - она в эти глухие места не доходит. До Красновишерска примерно 100 километров.

- Вспомнили, что где-то рядом деревня Золотанка, - рассказывает Буравлева. - Пошли туда.

На их счастье, в Золотанке оказался таксофон. С него позвонили в полицию Красновишерска, сообщили о своей беде. Ну а потом пошли побираться по домам, просить продукты для детей. Денег с собой было только на обратную дорогу до Перми. В Золотанке живут несколько семей, и не очень богато, но обокраденным туристам помогли - дали макароны, тушенку, картошку, огурцы, помидоры.

Быстро прибывшая полиция помогла и с транспортом до Красновишерска, поскольку сплав окончился не начавшись. За детьми и взрослыми приехала вахтовка. И к вечеру все уже были в Красновишерске.

- Отсюда позвонила в Пермь, договорилась, что нас завтра заберут, и снова проблема: где же ночевать? - вспоминает Валентина Буравлева. - Пошла на поклон в музей Вишерского заповедника.

Там в помощи не отказали: выделили место для палаток и костра, а утром еще и провели бесплатные экскурсии по музею. Потом приехал автобус, и пострадавшие туристы отправились домой: большой поход так и не состоялся.

Вечерняя свеча

Валентина Буравлева, учитель биологии пермской школы N 132, походами и путешествиями увлекается десятки лет. Приехав в Пермь 20 лет назад, она сразу же организовала детский туристский клуб "Астрагал".

- Мы за эти годы совершили около сотни походов - и по Уралу, и на Байкале были, и в Карелии, - говорит она. - Никогда никаких проблем не возникало, и вдруг обворовали.

Печально, что пропало самое ценное имущество клуба - катамараны. Без них на воде нечего делать, а между тем сплавы - это излюбленный вид путешествий. Идти пешком не надо, река сама принесет куда требуется.

Валентина Петровна считает, что туризм сближает, и потому такие походы очень важны для детей. Воспитывается сила духа, появляется ответственность за свои поступки. В походах школьники разного возраста берут шефство над малышами, получают туристические навыки, ведь некоторые даже костер разжечь не знают как, не говоря уже о том, какие грибы или ягоды можно собирать. Каждый вечер в любом походе проходит "Вечерняя свеча". Дети по очереди дети берут в руки свечу или фонарик и делятся дневными впечатлениями.

- А недели через две после возвращения устраиваем чаепитие у самовара, - говорит Буравлева. - Заново переживаем испытанные эмоции. Детям очень нравится. Многие участники клуба уже выросли, некоторым далеко за 30. Но по-прежнему ходят с нами в путешествия. Есть такие, что поступили на биологические факультеты вузов, диссертации пишут.

Следы на снегу

Не так давно произошла история, начавшаяся жутковато, но закончившаяся победами на разных конкурсах. Экспедиция пермского университета отправилась зимой в тайгу - собирать научные сведения. Буравлева с четырьмя школьниками пошла с ними. Изучали эпифиты - лишайники на деревьях. Летом их не видно из-за листвы, поэтому работать с ними лучше зимой. Выехали в Красновишерский район, и тут Буравлева в интернете прочла новость, что здесь много волков. Ночевали в школе поселка Велс, и ее директор подтвердил: действительно серых хищников полно.

- Вчера прямо у нашего крыльца собаку разорвали, - сказал он.

Буравлева испугалась за детей, ведь жить предстояло в палатках, в лесу, но руководитель экспедиции, завкафедрой биологии пермского университета Алексей Селиванов, успокоил ее, сообщив, что у него с собой ружье.

Когда разбили лагерь в тайге и Буравлева пошла прогуляться по окрестностям, она внезапно наткнулась на волчью тропу. Отпечатки, как ей показалось, огромных лап испугали пермскую учительницу. Вечером она рассказала об этом Селиванову. Тот проверил - оказалось, следы заячьи.

А поход завершился тем, что ученик 11 класса Корнил Гребенщиков написал научную работу о зимних лишайниках и стал победителем краевого и всероссийского конкурсов, а на международном конкурсе биологов занял почетное третье место.

Не отчаиваться

Конечно, Валентина Петровна надеется, что полиция найдет воров. Ведь катамараны дорогие, каждый стоит порядка 100 тысяч рублей, их купили на гранты. Но тем не менее Буравлева не отчаивается. Верит, что за зиму смогут найти деньги и весной вновь отправятся с ребятами в увлекательные путешествия.

- Вы не представляете, как прекрасны летние рассветы в Башкирии, когда просыпаешься на берегу тихой реки, в сосновом бору, - говорит она. - Или прогулки возле горы Белухи на Алтае. И конечно, сплавы по рекам. Да, происшествие нам немного подпортило юбилей клуба, но эту беду мы переживем.