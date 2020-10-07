В Татарстане детсадовца забыли на улице после прогулки

В частном детском саду Альметьевска ребенка оставили одного на улице после прогулки. На инцидент, зафиксированный камерой наблюдения, пожаловались родители.

На кадрах видно, как воспитатель покидает площадку с детьми, а через некоторое время из беседки выходит забытый ребенок. На вид ему три-четыре года. Он в одиночестве бродит по улице около 15 минут, пока наконец спохватившийся педагог не уводит его в здание.

В этом же ролике можно увидеть и то, как один ребенок бьет другого головой об пол, но воспитатель не вмешивается в происходящее.

Как сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, сейчас ведомство проводит проверку этих инцидентов.