В Удмуртии осенние школьные каникулы увеличат на неделю

В Удмуртии осенние школьные каникулы решили увеличить на неделю, чтобы не допустить роста заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона по борьбе с инфекцией.

- Руководителям школ необходимо своевременно проинформировать родителей, обучающихся о сроках проведения каникул, организовать промежуточную аттестацию по итогам четверти/триместра, провести инструктажи с обучающимися и родителями по выполнению санитарно-эпидемиологических требований, - сказала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова.

Кроме того, на заседании оперативного штаба приняли решение приостановить в республике работу ресторанов, кафе и другого общепита с 23.00 до 7.00. Это ограничение будет действовать до особого распоряжения и не касается работы учреждений на вынос и доставку.

По данным на 7 октября в Удмуртии зарегистрировано 6159 случаев коронавируса, в том числе 117 за последние сутки. 4089 человек уже выздоровели, 109 умерли.