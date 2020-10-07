В Красноярском крае осужденным добавили срок за пропаганду терроризма

В Красноярском крае сотрудники ФСБ во взаимодействии с региональным ГУФСИН пресекли деятельность террористов-вербовщиков. Как сообщает "Интерфакс", Первый Восточный окружной военный суд признал их виновными и назначил наказание от четырех до семи лет колонии строгого режима.

- Установлено, что в 2017 году, отбывая наказание за ранее совершенные преступления, двое из фигурантов вели террористическую пропаганду среди других осужденных. В результате чего им удалось обрести единомышленника в лице третьего фигуранта, который после идеологической обработки стал приверженцем радикального ислама, - сообщил информационному агентству сотрудник пресс-службы регионального УФСБ.

В 2020 году преступники продолжили запрещенную террористическую деятельность, в том числе после освобождения одного из них. По фактам публичных призывов к осуществлению террористической деятельности, оправдание и пропаганду терроризма было возбуждено три уголовных дела.

По решению суда отбывать новое наказание они будут в колонии строгого режима. Известно, что все трое - граждане России, но не уроженцы Красноярского края.