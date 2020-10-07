В Красноярском крае три человека погибли в ДТП с лосем

В Красноярском крае на 14 километре автодороги Ачинск - Бирилюссы накануне вечером легковой автомобиль Honda столкнулся с внезапно выбежавшим из леса лосем. Как сообщает ГИБДД региона на своей странице в соцсети "ВКонтакте", в результате ДТП двое мужчин - водитель и пассажир иномарки - погибли на месте. Позже скончался пострадавший ребенок.

- В результате происшествия 33-летний водитель иномарки и его 32-летний пассажир погибли на месте. Самый маленький участник аварии - четырехлетний сын водителя в тяжелом состоянии был доставлен попутным транспортом в реанимационное отделение детской больницы Ачинска. На момент ДТП ребенок находился на заднем сидении, в детском автокресле. Погибшие - жители села Большой Улуй, - рассказали в ведомстве.

В среду утром мальчик умер: травмы оказались слишком тяжелыми. Сейчас по данному факту сотрудниками ГИБДД проводится доследственная проверка в рамках УПК РФ, уточняются обстоятельства случившегося.

Сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно бдительными и снижать скорость при близком расположении лесного массива, особенно в темное время.

По словам специалистов, у лосей сейчас в активной фазе брачный период, который сопровождается их частым, бесстрашным и молниеносным выходом на проезжую часть. Взрослый сохатый весит два-три центнера, при столкновении с ним ноги животного "подламываются" и туша по инерции попадает в салон автомобиля, что влечет приводит к трагическим последствиям.