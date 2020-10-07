В Новосибирске перепрофилируют в инфекционные госпитали два стационара

В этой связи министерство здравоохранения Новосибирской области проводит планомерную работу по обеспечению достаточного количества мест в медицинских учреждениях региона для госпитализации больных с тяжелыми формами ОРВИ и коронавирусной инфекцией.
"Чтобы избежать переполненности инфекционных стационаров, министерством здравоохранения Новосибирской области принято решение вновь перепрофилировать в госпитали областной кардиодиспансер и больницу скорой помощи №2. Они начнут принимать пациентов в ближайшее время", - сообщила замминистра здравоохранения региона Елена Аксенова.
При этом медики подчеркивают: решение о госпитализации и маршрутизации больных с подозрением на коронавирус, и даже с подтвержденным коронавирусом, принимает врач. "В стационаре, под круглосуточным наблюдением, должны находиться в первую очередь пациенты, которым требуется кислородная поддержка. Пациенты с легкой или средней тяжестью течения заболевания лечатся амбулаторно, то есть дома - разумеется, под контролем медиков", - поясняет главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова.
Минздрав Новосибирской области напоминает, что в целях профилактики коронавируса и ОРВИ необходимо строго соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, по возможности избегать мест скопления людей. Важно при первых же признаках ОРВИ оставаться дома и вызывать врача. И обязательно в этом эпидемическом сезоне сделать прививку против гриппа.