На Ставрополье поймали экстремиста, готовившего теракт против судей

В Ставропольском крае задержали мужчину, который готовил теракт в краевой столице. Его целью должны были стать представители власти в регионе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ ФСБ по краю.

Сообщается, что 23-летнего мужчину, который входил в запрещенную в РФ террористическую организацию "ИГ", удалось взять живым. Он планировал совершить теракт в отношении представителей судебной власти на территории Ставрополя.

В момент задержания он не успел оказать сопротивление. А теракт, который он спланировал, получилось предотвратить.