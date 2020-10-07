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07.10.2020 11:57

"Россети Северный Кавказ" обеспечат снабжение самого молодого города в РИ

Специалисты филиала "Россети Северный Кавказ"-"Ингушэнерго" перед сезоном холодов проводят ремонтные работы на питающем центре "Слепцовская-35". Подстанция служит источником энергоснабжения центральной части самого молодого города Республики Ингушетия - Сунжи.
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ" Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"
Фото: Пресс-служба "Россети Северный Кавказ"

От стабильной работы энергообъекта зависит свет в домах 34,5 тысячи жителей города, а также энергоснабжение Сунженской центральной районной больницы, агрокомплекса "Сунжа", предприятий жилищно-коммунального хозяйства и правоохранительных служб.

"2021 год для подстанции "Слепцовская-35" будет юбилейным - 50 лет. Цифра не критичная. Большая часть наших подстанций введена в эксплуатацию в 60-е и 70-е годы. И они по-прежнему способны обеспечить надежность электроснабжения потребителей, в том числе в условиях осенне-зимнего максимума нагрузок. Но только при одном условии - регулярном обслуживании и контроле. Диагностику и анализ работы оборудования мы проводим ежегодно. На основании заключения специалистов формируется комплекс технических мероприятий - ремонтная программа компании. Это один из главных документов энергетиков, за цифрами которого - стабильность электроснабжения более 500 тысяч жителей региона", - рассказал главный инженер филиала "Ингушэнерго" Рамазан Таршхоев.

Объективные сложности 2020 года - непростая эпидемиологическая обстановка и низкая платежная дисциплина отдельных групп потребителей - не повлияли на подготовку к осенне-зимнему периоду. Все мероприятия ремонтной кампании энергетики выполняют в срок.

"У нас сейчас самая горячая пора. Максимальное внимание муниципалитета направлено на решение вопросов, связанных с подготовкой к предстоящим холодам. С "Россети Северный Кавказ" у нас весомый опыт взаимодействия, в том числе в нештатных ситуациях. Я лично убедился, что энергетики всегда руководствуются в своей работе принципами надежности и эффективности. Надеюсь, что перечень мероприятий по подготовке сетевого хозяйства города к зиме будет отработан качественно. Как и всегда", - отметил глава города Сунжи Хаваш-Багаудин Сапралиев.

Пресс-релиз предоставлен "Россети Северный Кавказ"

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