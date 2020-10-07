В Дагестане пациентке из Молдовы сделали уникальную операцию на сердце

Женщине у себя на родине диагностировали редкий диагноз - эхинококкоз левого желудочка сердца. Это хроническое паразитарное заболевание, своего рода "нашествие червей", которое развивается в результате попадания яиц гельминта в организм человека, пояснили в Республиканской клинической больнице в Махачкале.

Болезнь в основном поражает печень и легкие. Случаи поражения сердца во всем мире встречаются крайне редко. Заболевание приводит к закупорке сосудов и летальному исходу.

Родные привезли женщину в Сеченовский институт в Москве, где им посоветовали обратиться в Дагестан, к профессору Республиканской клинической больницы Газияву Мусаеву.

Операция, которая длилась несколько часов, прошла успешно. Бригада хирургов во главе с Мусаевым удалила эхинококковую кисту, которая оказалась внушительных размеров - около девяти сантиметров, расссказали в минздраве региона.

"Когда эхинококковая болезнь поражает сердце, то очень часто пациенты не доживают до операции и погибают еще до того, как киста была обнаружена. Нашей пациентке повезло: киста не проникла в полость сердца и именно это дало нам время на устранение патологии, а значит, спасло ей жизнь", - рассказал главврач Республиканской клинической больницы Газияв Мусаев.

После операции и недельного пребывания в стационаре, женщина чувствует себя хорошо и уже отправилась на родину, в Кишинев.