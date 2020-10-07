В Дагестане увеличилось число жертв ДТП со школьным микроавтобусом

В Дагестане количество жертв аварии со школьным микроавтобусом под Кизляром увеличилось до четырех человек. Ранее сообщалось о гибели водителя "Газели" и двух женщин.

С травмами различной степени тяжести госпитализированы восемь детей и двое взрослых. Водитель одного из грузовиков оказался заблокирован в кабине. Прокуратура республики проводит доследственную проверку.

"В ходе проверки будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения, в том числе о предрейсовом контроле технического состояния транспортных средств", - говорится в сообщении прокуратуры.

Напомним, что около 17:00 на 339-м километре автодороги "Кавказ" у поселка Рыбалко столкнулись несколько грузовых автомобилей, школьный микроавтобус и легковой автомобиль. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа для сбора информации и выяснения всех обстоятельств ДТП.