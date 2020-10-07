15 иностранных семей прибыли в Петербург за детьми от суррогатных матерей

В Петербург из Китая прибыли 15 семей, которые до пандемии заключили договора с российскими суррогатными матерями и после рождения детей не могли их забрать. Об этом сообщили в аппарате детского омбудсмена Анны Митяниной.

Всего в Петербурге порядка 150 детей, которые рождены суррогатными матерями от родителей-иностранцев. Из-за непростой эпидемической ситуации и закрытых границ семьи не могут воссоединиться.

Сейчас часть рожденных детей находятся в петербургских детских домах, часть - в агентствах репродуктивных технологий.

Анна Митянина проверила условия жизни детей и пришла к выводу, что у новорожденных есть все необходимое.

Даже несмотря на закрытые границы, у родителей есть возможность воссоединиться с детьми, получив однократную визу на медицинские услуги. По данным аппарата Митяниной, сейчас в Петербурге находится 15 семей из Китая, которые оформляют документы на своих детей. Одного ребенка родители уже забрали из детского дома №3, где он временно находился.