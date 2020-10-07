Названа дата открытия для посетителей Александровского дворца

Александровский дворец в Царском Селе сможет принимать посетителей в 2021 году. Сейчас в 15 залах первой очереди завершается реставрация.

Интерьеры Александровского дворца были представлены журналистам в рамках анонсирующей кампании секции "Сохранение культурного наследия" IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Как сообщила Ольга Таратынова, директор государственного музея-заповедника "Царское Село", изначально планировалось открыть восемь залов дворца в конце 2020 года. Но из-за пандемии сроки работ пришлось сдвинуть. Сейчас в музее-заповеднике рассчитывают, что получится открыть 15 залов дворца в следующем году.

В частности, посетители смогут увидеть кабинет, приемную и библиотеку Николая II, будуар и спальню Александры Федоровны, а также ее любимую комнату в Александровском дворце, известную, как Сиреневый кабинет.

По словам Ольги Таратыновой, Царское Село оказалось третьим в очереди на реставрацию. В первые годы после Великой Отечественной войны были отреставтрированы музеи Павловска и Петергофа. Работы в Царском Селе начались только в 1957 году, причем, в первую очередь спасали Екатерининский дворец, который пострадал от пожара.

Александровский дворец в войну пострадал не сильно, правда, лишился значительного количества ценностей. Из более чем 30 тысяч предметов 22 тысячи были утрачены.

Александровский дворец - это настоящая жемчужина петербургской пригородной архитектуры. Он был построен по проекту Джакомо Кваренги в конце XVIII века к свадьбе будущего императора Александра I, в 1868 году здесь родился будущий император Николай I. Именно Александровский дворец после вступления на престол он сделал своей резиденцией. И именно отсюда император и его семья отправились в ссылку в Тобольск.

В 1918 году дворец начал работать в формате музея, также тут был детский дом, дом отдыха для работников НКВД, а в годы оккупации во дворце размещалось гестапо.

После войны в здании решено было разместить музей Пушкина. И тогда была проведена реставрация, после которой чудом сохранившиеся в войну интерьеры дворца оказались утрачены. Как говорят в Царском Селе, на тот момент реставрация не была исторической, здание просто приводили в порядок.

В ходе нынешней реставрации уникальные интерьеры воссоздаются буквально по крупицам, используются фотографии, зарисовки, иногда реставраторы находили нужный цвет благодаря чудом сохранившимся фрагментам штукатурки или щепкам от паркета.

Общая цена работ составляет порядка 2,7 миллиарда рублей, на данный момент освоено около 1,8 миллиарда. Основное финансирование осуществляется за счет федерального бюджета, также музей-заповедник использует собственные средства, существенную помощь оказывают спонсоры.