У подозреваемого в разбое жителя Выборга нашли склад оружия

В Выборге у фигуранта уголовного дела о нападении на пункт приема вторсырья нашли целый склад оружия.

По информации ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, 38-летнего мужчину задержали 30 сентября сразу после совершения преступления, по горячим следам.

- Угрожая одному из работников пункта приема предметом, похожим на пистолет, он произвел выстрел в стену, совершил хищение 50 тысяч рублей, после чего скрылся, - рассказали в главке.

Как показали дальнейшие следственные действия, в распоряжении нападавшего был не только пистолет.

- В ходе обысков по месту жительства задержанного и осмотра автомобиля был обнаружен и изъят целый арсенал оружия, боеприпасов и составных частей, в том числе три карабина, пистолет-пулемет, 70 капсюлей-воспламенителей, более 300 пуль, 67 пистолетных магазинов, ударно-спусковой механизм, несколько банок с порохом, а также свыше тысячи патронов различного калибра, - сообщили в управлении. - Полицией проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление места приобретения злоумышленником оружия.

Теперь к обвинению в разбое (статья 162 УК РФ) жителю Выборга могут добавить незаконный оборот взрывчатых веществ (статья 222.1 УК РФ). В настоящее время мужчина содержится под стражей.