В мурманском аэропорту пьяного пассажира отстранили от полета

В Мурманске пьяного пассажира в аэропорту отстранили полета. Об этом сообщили в управлении на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

- В дежурную часть транспортной полиции в аэропорту Мурманска поступило сообщение от представителя авиакомпании о том, что у выхода на посадку на рейс, вылетающий в Москву, находится пьяный пассажир, - рассказали в ведомстве. - Командир воздушного судна отстранил его от полета за нарушение правил поведения при предполетном обслуживании на борту.

К выходу на посадку прибыли полицейские. Возле выхода они обнаружили мужчину, который слабо сознавал, где он находится, шатался, от него резко пахло спиртным. Любителем выпить перед полетом оказался 59-летний житель Севастополя.

В отношении него был составлен административный протокол по статье 20.21 КоАП РФ "Появление в общественных местах в состоянии опьянения". Эта статья предусматривает наказание в виде штрафа на сумму до 1500 рублей или административного ареста на срок до 15 суток.