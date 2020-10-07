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07.10.2020 15:17
Рубрика: Происшествия

В Петербурге мошенники продали чужую квартиру за 14 млн рублей

Текст: Мария Голубкова (Санкт-Петербург)
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В Петербурге осуждены квартирные мошенники, которые успели продать одну чужую квартиру стоимостью 14 миллионов рублей и намеревались продать вторую. Жилье принадлежит двум сестрам, одна сделка уже завершена, вторую удалось предотвратить.

Фото: iStock
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- Судом установлено, что мужчина и женщина подделали паспорт владелицы квартиры, куда была вклеена фотография подсудимой, и получили правоустанавливающие документы на квартиру. А затем заключили с третьим лицом договор купли-продажи этой квартиры, - пояснили в прокуратуре Санкт-Петербурга.

Мошенники также намеревались продать чужое машиноместо в паркинге и даже получили задаток в 500 тысяч рублей, а также параллельно готовили операцию по хищению квартиры, принадлежащей сестре потерпевшей. Ее кадастровая стоимость составляет более 14,6 миллиона рублей. Довести преступный замысел до конца им помешали сотрудники полиции.

- Суд признал подсудимых виновными в совершении преступлений и назначил наказание мужчине в виде лишения свободы сроком на восемь лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, женщине - пять лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, - сообщили представители гособвинения.

Как уточнила старший помощник прокурора Петербурга по связям со СМИ Екатерина Дмитриева, проданную квартиру адвокатам потерпевшей удалось вернуть ей в рамках гражданского производства. Покупатель, который не знал о мошенничестве в ходе сделки, в свою очередь подал иск к преступникам о возмещении ущерба, который и был удовлетворен судом в полном объеме в ходе рассмотрения уголовного дела.

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