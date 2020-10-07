В Петербурге по требованию детского омбудсмена Анны Митяниной было заблокировано сообщество, публиковавшее объявления о купле и продаже новорожденных детей. В группе состояло порядка тысячи человек, среди них беременные женщины, люди, желающие приобрести ребенка, и агенты-перекупщики.

Как сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам детей, написано заявление в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. К обращению приложена выгрузка из группы с сообщениями и список всех аккаунтов, зарегистрированных в данном сообществе. Также омбудсмен обратилась в администрацию соцсети. Сейчас сообщество заблокировано, но выгрузка осталась. В аппарате уполномоченного рассчитывают, что эти данные помогут установить, производилась ли через группу торговля детьми. Сообщений, которые позволяют предположить, что торговля велась, более чем достаточно.

"Ищу женщину, девушку, которая родит нам ребенка или откажется в нашу пользу. Условия обговариваются" - такое предложение оставил некий Владимир Петров.

"Порядочная семья. Финансово обеспеченная. Усыновим малыша. Без огласки. Подарим любовь, ласку и достойное будущее", - пишет пользователь Кристина Иванова.

Есть предложения и от женщин в положении.

"Здравствуйте, я беременна, уже шестой месяц, нуждаюсь в помощи, переезду до родов к будущим родителям, все остальное обговаривается" - такое объявление опубликовала девушка по имени Оксана Дайнич.

Стоит отметить, что такое сообщество не одно. Мы обнаружили в "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" порядка дюжины подобных групп. Часть из них были блокированы по решениям судов разных регионов, часть - продолжают действовать. Корреспондент "РГ" отправила жалобы на все эти сообщества.

Искать ребенка по объявлению или покупать его - незаконно. Но такие случаи периодически бывают, заканчиваются они одинаково: уголовным делом и приговором. Например, в Пскове к трем годам лишения свободы приговорили молодую мать, которая передала свою новорожденную дочь 47-летней вологжанке. Она тоже находится в колонии, ее приговорили к 2,4 года заключения. Ребенок у матери изъят.

Прямая речь

Игорь Ким, адвокат:

- Такие сообщества представляют серьезную опасность, и только блокировки, на мой взгляд, недостаточно. Когда человек публикует объявление о том, что он готов купить или продать ребенка, он совершает преступление. Точно так же преступает закон тот, кто на такое объявление откликается. Конечно, можно сказать, что человек вступил в такую переписку не подумав или в шутку, но важно понимать, что торговля людьми относится к тяжким преступлениям, поэтому такие вещи недопустимы.