Новости

В Дагестане в ДТП с школьным автобусом погибли три человека, 10 ранены 18:52
Минфин разместил ОФЗ на рекордные 315 млрд рублей 18:48
Болгары пересекли Атлантический океан на лодке собственного изготовления 18:46
В России построят больше 100 новых больниц и полтысячи поликлиник 18:44
Метеобюро: Дым от взрывов в Рязанской области не доберется до Москвы 18:34
Дэниел Крэйг рассказал, на каком условии согласился сыграть Бонда 18:33
Переговоры по Карабаху пройдут в Женеве и Москве 18:32
Певица Лолита переболела коронавирусом 18:22
Байден пообещал ввести в США масочный режим, если победит на выборах 18:18
В Удмуртии осенние школьные каникулы увеличат на неделю 18:15
Малому бизнесу упростят участие в госзакупках 18:08
У Чубайса диагностирован коронавирус 18:00
В Приморье бомбардировщик упал в кювет 17:59
Ларссон выйдет в стартовом составе сборной Швеции в матче против России 17:58
Netflix закрыл сериал "Блеск" 17:56
В центре Петербурга спасли горящего мужчину 17:53
Два миллиона человек ежедневно пользуются антисептиками в столичной подземке 17:53
Хуснуллин: Разработан план по обеспечению водой Крыма и Севастополя 17:51
В Греции ультраправую партию "Золотая заря" признали преступной организацией 17:47
Прокуратура начала проверку взрывов под Рязанью 17:39
На нового "Чебурашку" потратят 600 миллионов рублей 17:34
Двух человек госпитализировали после взрывов на полигоне под Рязанью 17:33
Главврач больницы в Коммунарке прокомментировал очередь из "скорых" 17:28
Экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская объявлена в розыск в РФ 17:15
Вирусологи оценили совет по предотвращению развития COVID-19 17:13
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
07.10.2020 18:56
Рубрика: Происшествия

Новорожденный. Дорого

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад № 226(8280)
В Петербурге по требованию детского омбудсмена Анны Митяниной было заблокировано сообщество, публиковавшее объявления о купле и продаже новорожденных детей. В группе состояло порядка тысячи человек, среди них беременные женщины, люди, желающие приобрести ребенка, и агенты-перекупщики.

Как сообщили "РГ" в аппарате уполномоченного по правам детей, написано заявление в полицию, прокуратуру и Следственный комитет. К обращению приложена выгрузка из группы с сообщениями и список всех аккаунтов, зарегистрированных в данном сообществе. Также омбудсмен обратилась в администрацию соцсети. Сейчас сообщество заблокировано, но выгрузка осталась. В аппарате уполномоченного рассчитывают, что эти данные помогут установить, производилась ли через группу торговля детьми. Сообщений, которые позволяют предположить, что торговля велась, более чем достаточно.

В Сочи вынесли приговор семье, "жонглировавшей" новорожденной девочкой

"Ищу женщину, девушку, которая родит нам ребенка или откажется в нашу пользу. Условия обговариваются" - такое предложение оставил некий Владимир Петров.

"Порядочная семья. Финансово обеспеченная. Усыновим малыша. Без огласки. Подарим любовь, ласку и достойное будущее", - пишет пользователь Кристина Иванова.

Есть предложения и от женщин в положении.

"Здравствуйте, я беременна, уже шестой месяц, нуждаюсь в помощи, переезду до родов к будущим родителям, все остальное обговаривается" - такое объявление опубликовала девушка по имени Оксана Дайнич.

Стоит отметить, что такое сообщество не одно. Мы обнаружили в "ВКонтакте" и в "Одноклассниках" порядка дюжины подобных групп. Часть из них были блокированы по решениям судов разных регионов, часть - продолжают действовать. Корреспондент "РГ" отправила жалобы на все эти сообщества.

Искать ребенка по объявлению или покупать его - незаконно. Но такие случаи периодически бывают, заканчиваются они одинаково: уголовным делом и приговором. Например, в Пскове к трем годам лишения свободы приговорили молодую мать, которая передала свою новорожденную дочь 47-летней вологжанке. Она тоже находится в колонии, ее приговорили к 2,4 года заключения. Ребенок у матери изъят.

Прямая речь

Игорь Ким, адвокат:

- Такие сообщества представляют серьезную опасность, и только блокировки, на мой взгляд, недостаточно. Когда человек публикует объявление о том, что он готов купить или продать ребенка, он совершает преступление. Точно так же преступает закон тот, кто на такое объявление откликается. Конечно, можно сказать, что человек вступил в такую переписку не подумав или в шутку, но важно понимать, что торговля людьми относится к тяжким преступлениям, поэтому такие вещи недопустимы.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург

Главное сегодня

Пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" впервые показали на видео
Путин оценил попытки унизить Трампа обвинениями в связях с Россией
За сутки в России подтверждено 11 115 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Газпром" обжалует решение польского регулятора о штрафе
Сенаторы одобрили повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах