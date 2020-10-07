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07.10.2020 19:53
Рубрика: Общество

В Североморске не хватило средств на покупку квартир для сирот

Текст: Алексей Михайлов (Мурманская область)

В городе Североморске Мурманской области городские власти не смогли приобрести квартиры для сирот. Об этом корреспонденту "РГ" сообщили в городской прокуратуре.

Прокурорская проверка показала, что в 2020 году областные власти выделили для Североморска субвенцию в 9,7 миллионов рублей на приобретение квартир для сирот. Однако на 1 сентября из этой суммы было потрачено только 1,1 миллиона рублей, на эти средства была куплена всего одна квартира.

Фото: iStock
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Недавно полномочия обеспечивать сирот жильем были переданы с регионального уровня на муниципальный - таковы требования федерального законодательства. Вместе с полномочиями передали и деньги. Но выделенной суммы, как выяснилось, недостаточно. По условиям аукциона, муниципалитет готов был покупать квартиры по цене на уровне 1,1 миллиона, тогда как рыночная цена однокомнатных квартир в Североморске колеблется 1,2-1,4 миллиона. При этом квартира за 1,2 миллиона, как правило, требует ремонта.

- Аукцион на закупку квартир был объявлен, но не состоялся, поскольку желающих продавать квартиры по цене, предложенной муниципалитетам, не нашлось, - рассказала старший помощник прокурора Североморска Марина Малышева. - При этом жилье, приобретаемое для сирот, должно быть в хорошем состоянии, с ремонтом.

Тем не менее, североморские сироты, которые достигли совершеннолетия в 2020 году, пока остаются без квартир. По этому поводу в адрес главы Североморска Владимира Евменькова внесено прокурорское представление, на рассмотрение которого отводится месяц. Устранение нарушений находится на контроле прокуратуры города.

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