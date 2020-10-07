Бастрыкин поручил проверить ДТП с участием судьи на Кубани

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил руководству следственного управления по Краснодарскому краю подробно доложить о ходе расследования уголовного дела о гибели молодого человека после ДТП. Информация об этом помещена на официальном сайте ведомства.

Такое указание было дано после появления в СМИ открытого обращения адвоката семьи погибшего к главе СКР. В нем требовалось привлечь к уголовной ответственности судью, "являвшегося участником ДТП, следствием которого и стала гибель молодого человека".

Как выяснилось, роковая авария произошла 7 апреля 2020 года на улице Бородинской города Краснодара. По данным СМИ, находившийся за рулем внедорожника водитель (как выяснилось, это был судья крайсуда) сбил велосипедиста с скрылся с места происшествия, но был позже обнаружен правоохранителями. А пострадавший в ДТП 29-летний молодой человек скончался в больнице в результате полученных травм в августе нынешнего года

Сообщается. что краевым СУ СКР по данному факту расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п."б" ч.4 ст.264 УК РФ. Для установления степени вины каждого участника дорожного движения была назначена дополнительная автотехническая судебная экспертиза. Теперь на основании полученных новых данных следствию предстоит дать правовую оценку произошедшим событиям и установить виновника преступления.

Председатель Следственного комитета России дал указание "тщательно проверить" все вновь озвученные в СМИ доводы и поставил на контроль в центральном аппарате ведомства ход расследования данного уголовного дела.