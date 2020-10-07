Хуснуллин: Разработан план по обеспечению водой Крыма и Севастополя

На площадку правительства внесен проект комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Вопрос водоснабжения в Крыму - один из ключевых в нашей повестке, необходимо решить его оперативно, чтобы все жители региона были обеспечены водоснабжением", - подчеркнул Хуснуллин. На прошлой неделе был проведен ряд совещаний, по итогам которых вице-премьер дал поручение разработать план мероприятий по обеспечению надежного водоснабжения Крыма и Севастополя. Проект плана был разработан Минэкономразвития совместно с другими органами ведомствами и уже внесен на площадку правительства.

"В ближайшее время он будет согласован всеми заинтересованными сторонами, доработан с учетом замечаний, а также будут определены источники финансирования" - заявил Хуснуллин.

Ранее вице-премьер дал поручение Минприроды и Росгеологии отправить своих представителей в Крым и провести геологические изыскательные работы.