Курорты Кубани стали самыми популярными в бархатный сезон у россиян

Туристический портал ТурСтат составил рейтинг самых популярных курортных направлений и регионов отдыха российских туристов в бархатный сезон в сентябре 2020 года.

Первое место заняли курорты Краснодарского края, а точнее, Сочи, Анапа и Геленджик. С начала года Кубань посетили 9,5 миллиона гостей, включая более трех миллионов туристов в сентябре.

Второе место присвоено Крыму, где в 2020 году отдохнули 5,1 миллиона человек. В прошлом месяце российскую республику посетили 1,1 миллиона туристов, что на 60 процентов больше, чем в сентябре прошлого года. В Крыму самыми популярными местами отдыха признали Ялту, Алушту и Евпаторию.

Тройку лидеров венчает Турция, которую с начала текущего года посетили более миллиона российских туристов, включая 517 тысяч туристов в прошлом месяце. Самым посещаемым курортом среди наших соотечественников признана Анталья - в сентябре-2020 ее посетили более половины туристов из России.