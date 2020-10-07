МЧС предупредило жителей Ростова о надвигающейся пылевой буре

В Ростовской области ожидается сильное усиление восточного и юго-восточного ветра до скорость 15-18 метров в секунду. Синоптики прогнозируют, что штормовой ветер 7-11 октября принесет в регион пылевую бурю из Калмыкии.

В связи с резким ухудшением погоды МЧС региона распространило экстренное предупреждение для жителей Ростова-на-Дону.

"Убедительно просим горожан соблюдать правила пожарной безопасности, проявлять осторожность при передвижении по улицам, не оставлять детские коляски и автомобили под деревьями и слабо укрепленными конструкциями", - говорится в сообщении МЧС.

Пылевые бури также ожидаются на Ставрополье и в Калмыкии.

Напомним, что 30 сентября - 1 октября на Ростовскую область обрушилась песчаная и пылевая буря. В результате падения дерева в станице Багаевской погибли двое молодых мужчин, а в Ростове-на-Дону, по данным МЧС, были повалены 82 дерева, пострадало четыре автомобиля.