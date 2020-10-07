На крымчанку мошенники зарегистрировали пять фирм в Татарстане

Жительница небольшого городка Старый Крым, мама двоих детей, два года назад с удивлением узнала, что на нее оформлены пять фирм в Казани. Теперь ей придется разбираться с дареным бизнесом, чтобы не лишиться собственного имущества.

- Я никогда предпринимательством не занималась, всегда работала по найму, по специальности я повар-кондитер, но сейчас работаю кассиром в магазине, - объясняет Ирина.

В 2018 году на ее домашний адрес начали поступать письма из налоговой инспекции Казани: просили прийти в ведомство и предоставить документы, подтверждающие, что она является директором фирмы. Ирина не придала этому значения, подумала, что это чья-то шутка:

- У меня нет таких документов, и я не директор фирмы, поэтому никуда я не поехала, естественно.

По ее словам, в Казани она никогда не была, знакомых там у нее нет. Паспорт она не теряла, и к документам относится внимательно.

Ирина обратилась к юристу, и ей посоветовали написать заявления в полицию Крыма и Казани о мошенничестве. Позже она получила письмо, что после ее обращения открыто уголовное дело в Казани.

Год Ирину никто не беспокоил. А потом на ее адрес начали приходить заказные письма из судов Татарстана.

- Письма были адресованы не мне, а фирме, я их даже забрать с почты не могла, поскольку у меня не было документов, подтверждающих отношение к ней, - говорит Ирина.

Ирина написала заявление в налоговую службу Казани о недостоверности сведений, включенных в ЕГРЮЛ, заверила его у нотариуса и отправила. По ее словам, изменения в реестр уже внесли, и теперь она не несет никакой ответственности за эти предприятия. Ирина успокоилась и решила, что в этой истории можно ставить точку. Но в нынешнем году пришло письмо из Арбитражного суда уже по поводу другой казанской фирмы и уведомление о том, что Роспотребнадзор оштрафовал ее за нарушения. Получив такие послания, Ирина не на шутку испугалась.

Оказалось, что она является руководителем четырех обществ с ограниченной ответственностью, одно из них ликвидировано, а в связи с деятельностью другого ее привлекают к субсидиарной ответственности. То есть предприятие сейчас на стадии банкротства, и Ирина рискует оплатить его долги всем своим имуществом. Как оказалось, кто-то зарегистрировал на нее эти компании онлайн.

Ирина написала письмо в Арбитражный суд Казани, ее попросили явиться лично. Она не поехала, но связалась с налоговой службой в городе. Юрист сообщил, что надо ждать полгода, чтобы ликвидировать эти фирмы. Еще надо аннулировать электронную подпись, которую сама Ирина не открывала.

Но каким образом без предоставления подтверждающих документов в налоговой зарегистрировали пять компаний? Благодаря упрощенной процедуре регистрации юридических лиц. Это очень удобно как для предпринимателей, так и для мошенников.

Комментарий

Таврид Музафаров, арбитражный управляющий:

- Избежать таких ситуаций сложно. С одной стороны, можно ужесточить требования к регистрации предприятий, смене директоров, учредителей, но из-за этого пострадает бизнес. Государство должно контролировать открытие электронных ключей, которые заменяют подпись на всех документах. С его помощью можно зарегистрировать или продать недвижимость и предприятие, а можно просто написать жалобу на сайте госулуг. Нужны ограничения функционала электронной подписи, но их нет.

Электронную подпись может сделать в любой подворотне сертифицированный агент. Росреестр, например, несколько лет назад после вала мошеннических переоформлений недвижимости по электронной подписи без участия владельца ввел специальную форму заявления о запрете принимать документы у владельцев недвижимости без их личного присутствия. Те же, кто не подал такое заявление, могут однажды узнать, что живут в чужой квартире.

Бывают случаи, когда люди то ли за вознаграждение, то ли по собственной глупости становятся фиктивными учредителями и директорами предприятий, а потом на них заводят уголовные дела. А незнание закона не освобождает от ответственности.

Что касается Ирины, для получения электронной подписи нужен был ее паспорт или его копия. Мошенники могут получить доступ к личным данным в госучреждениях, например, в управлениях труда и соцзащиты, в Пенсионном фонде, в банках, микрофинансовых организациях, даже в салонах сотовой связи. К сожалению, в большинстве случаев бюрократическое требование предоставления копии паспорта к заявлению необоснованно, никакой дополнительной информации копия паспорта не несет, и такие копии граждане раздают сотни по всем инстанциям.

Если Ирина пустит все и дальше на самотек, то суд примет решение о ее привлечении к субсидиарной ответственности и выдаст исполнительный лист, придут приставы и опишут ее имущество. Не стоит ограничиваться только написанием жалоб, за нее в суде никто не будет доказывать, что она не регистрировала эти предприятия, нужно предоставить веские доказательства для обоснования заявленных доводов.

В таких случаях надо консультироваться не просто с юристами, а со специалистами в этой сфере, которые занимаются субсидиарной ответственностью - с арбитражными управляющими в делах о банкротстве. В Арбитражном суде процессы проходят быстро, они не будут приостанавливать дело, чтобы полиция разбиралась, кто прав, а кто виноват, и снимать всю полноту ответственности с учредителя или руководителя на основании одного его заявления.