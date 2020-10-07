Суд заключил под стражу бывшего вице-мэра Геленджика

На Кубани полицейские задержали подозреваемого в присвоении денег муниципального предприятия по статье 160 УК РФ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Выяснилось, что должностные лица муниципального предприятия города-курорта незаконно обратили в свою пользу более 1,3 миллиона рублей, полученные в результате инкассации подведомственных автоматизированных платных парковок. В связи с этим органы предварительного следствия объявили в розыск бывшего сотрудника городской администрации, подозреваемый в причастности.

Как стало известно из источника в правоохранительных органах региона, речь идет об экс-заместителе мэра Павле Блинове. Ранее 38-летний чиновник отвечал за сферу ЖКХ и уволился со своего поста в сентябре этого года по собственному желанию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции с региональным УФСБ России задержали подозреваемого в Краснодаре. Геленджикский городской суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.