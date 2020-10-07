Трое жителей Кубани и Адыгеи похитили 59 надгробий с кладбищ

В Усть-Лабинске завершено расследование уголовного дела в отношении троих местных жителей от 30 до 44 лет, обвиняемых по пунктам "а" и "в" части 2 статьи 158 УК РФ ("Кража, совершенная в составе группы лиц по предварительному сговору") в похищении 59 надгробий на территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по региону.

По версии следствия, местные жители, двое из которых ранее работали в похоронном агентстве, с декабря 2019 года по март 2020-го совершили хищения надгробий из мест недавних захоронений усопших на кладбищах Усть-Лабинского, Кореновского, Динского, Выселковского районов Кубани и Красногвардейского района Адыгеи.

Затем они продавали их скупщикам за половину стоимости. Ущерб составил более 680 тысяч рублей. Обвиняемые полностью признали вину и возместили часть суммы - свыше 300 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в Усть-Лабинский районный суд. Для возмещения ущерба на имущество подсудимых наложили арест.