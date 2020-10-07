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07.10.2020 09:56
Рубрика: Происшествия

В Анапе инвалид-колясочник спас утопающего в море

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)

На анапском пляже мужчина с ограниченными физическими возможностями помог спасти утопающего в море молодого человека.

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Как сообщил Никита Ванков на своей странице в Instagram, когда они снимали видео на причале, где он получил травму 13 лет назад, увидел, как двое обессиленных парней пытаются спасти третьего. Он нырнул им на помощь и помог спасти человека.

В результате им на помощь приплыл катер - и всех благополучно доставили на берег.

"Вытащили, спасли, парни, оказывается, уже долго его спасали и у одного уже начались судороги, мог быть и еще один утопающий, - написал Никита Ванков. - Скорая приехала в течение 10 минут. Все живы, здоровы, ребята большие молодцы, что ценою собственного здоровья героически спасали человека!"

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