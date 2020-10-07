В Краснодаре завели дело после разрушения памятника архитектуры

В столице Кубани правоохранители возбудили уголовное дело после разрушения исторического здания - "Дома жилого архитектора А. П. Косякина", расположенного в центральной части города. Об этом сообщила депутат Госдумы от Краснодарского края Наталья Костенко.

С требованием о возбуждении дела в ГУ МВД народная избранница обращалась почти два года назад, однако инициировали его только первого октября 2020 года по статье 243.1 УК РФ "Нарушение требований сохранения и использования памятников, повлекших их уничтожение или причинение вреда в крупном размере (не менее 500 тысяч рублей)".

В феврале нынешнего года администрация Краснодарского края через суд изъяла особняк у очередного недобросовестного собственника , который довел его до совсем печального состояния. Управление госохраны объектов культурного наследия региона оценило нанесенный ущерб в размере 1,5 миллиона рублей. Общая же сумма реставрационных работ, по предварительным данным, обойдется в 25 миллионов рублей. Сейчас здание в стиле модерн готовят к продаже с торгов. По этим условиям новый владелец будет обязан привести в порядок дом Александра Косякина.

- История спасения этого памятника архитектуры знаковая для всего развивающегося сейчас движения по спасению исторического центра Краснодара, - комментирует ситуацию депутат Госдумы Наталья Костенко. - Поэтому для нас важно было добиться не только изъятия дома, но и возбуждения уголовного дела в отношении лиц, доведших его до уничтожения. У нас в городе на сегодняшний день есть еще как минимум три объекта, которые требуют экстренных мер. Собственники этих особняков живут в других регионах и откровенно заявляют, что не планируют реставрировать свое исторически ценное имущество и не собираются продавать его людям, которые готовы вкладывать средства в его восстановление. И такая позиция повсеместна. Мы не сможем изымать все архитектурные памятники и приискивать им собственника, когда на восстановление нужны уже десятки миллионов. Лучше работать в профилактическом ключе. И формирование подобной практики участия органов МВД в деле сохранения исторического наследия Кубани, я уверена, поможет решить проблему.

Двухэтажный кирпичный особняк с подвалом начал строиться в 1906 году, проектированием занимался известный кубанский архитектор Александр Косякин - автор Мариинского женского училища, Краснодарского почтамта и иных знаковых зданий исторической части города. С 1939-го дом был переоборудован под пятиквартирную коммуналку и претерпел множество переделок. К его вековому юбилею, когда все квартиры были выкуплены единым владельцем, еще сохранились отдельные фрагменты планировки. Уцелели чугунные перила, камин, ротонда, правда, со следами пожара и обрушения на фасаде, и подвал с арочными сводами и нишами.

Однако зачастившая в дальнейшем смена собственников привела дом в ужасающее состояние. Его неоднократно пытались снести, даже были известны проекты возведения на его месте нового офисного центра. При этом здание занесено в региональный реестр историко-культурных ценностей.