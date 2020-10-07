В Крыму из-за пожара в санатории Минобороны эвакуировали 300 человек

В в санатории Минобороны РФ "Ялта" в Крыму произошел пожар, из-за которого эвакуировали 300 человек. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МЧС России.

По предварительным данным ведомства, пострадавших нет.

Сообщение о пожаре в здравнице, расположенной на улице Севастопольской, 12, поступило спасателям в 6.15. На месте происшествия пожарные констатировали возгорание обшивки между восьмым этажом и кровлей в корпусе санатория. Площадь пожара - тысяча квадратных метров.

Пожару присвоен второй номер сложности, уточнили в ведомстве.