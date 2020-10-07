В Крыму предложили доверить охрану школ профессионалам

Власти Крыма намерены заменить непрофессиональных охранников в общеобразовательных школах на сотрудников частных охранных организаций или бойцов Росгвардии. Региональное минобразования обратилось с таким предложением к Совету министров Крыма.

При желании родители могут сами собрать деньги на усиленную охрану. Фото: Илья Изотов/ РГ

По словам руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии РК Александра Булычева, сегодня неквалифицированная охрана - основная проблема школ.

- Принято решение на правительственном уровне о дифференцированном подходе к выбору охранных организаций для учебных заведений, - заявил он. - Росгвардия сама выходила с инициативой взять часть учебных заведений под свою охрану.

Еще в прошлом году глава Крыма Сергей Аксенов выразил убеждение, что все учреждения образования должна охранять Росгвардия. И направил в правительство РФ соответствующее обращение в надежде на положительный ответ. Тогда же он проинформировал, что к 2021 году во всех крымских школах планируется установить системы пожарной безопасности, к 2023-му - во всех детских садах, а к началу 2024 года во всех образовательных организациях появится видеонаблюдение и ограждения.

- В адрес министерства поступило предложение от Росгвардии о готовности взять часть учебных заведений под свою охрану, - пояснил "РГ" замминистра образования, науки и молодежи РК Айдер Аблятипов. - Оно получило положительное заключение, но необходимо выполнить требования федерального закона о госзакупках.

Как считает директор школы № 16 Евпатории Ольга Донцова, вопрос об охране школ сотрудниками Росгвардии упирается в финансы.

- Нынешний охранник работает у нас второй год, - говорит она. - Я очень довольна его работой. Если государство обеспечит финансово работу сотрудников Росгвардии в качестве охранников в школах, это тоже будет хорошо.

По словам Донцовой, средства на охрану школы ежегодно муниципальные власти выделяют из местного бюджета.

- Все оплачивает государство, - пояснила она. - У нас заключен договор с частным охранным предприятием. Согласно документу мы предоставляем сотруднику ЧОПа рабочее место, оборудованное системой видеонаблюдения. На ее обслуживание у нас также заключен договор с соответствующей структурой.

Точно также местная власть финансирует охрану симферопольской гимназии N 1 имени Игоря Курчатова. Ее директор Ирина Гребенникова рассказала "РГ", что охранник заступает на смену в полном обмундировании с необходимыми техническими средствами - например, ручным металлодетектором.

Сейчас в среднем по России сумма годового контракта с ЧОПом на охрану школы составляет около одного миллиона рублей. Согласно федеральному закону об образовании, школа обеспечивает безопасность учащихся на своей территории, а услуги охранников финансируются из муниципального бюджета. Но при желании родители могут сами собрать деньги на усиленную охрану. Естественно, что предложение привлечь профессионалов все папы и мамы безоговорочно поддерживают.

- Охранник в нашей школе работает около двух лет, - рассказала мать первоклассницы Виктория Долгушина. - Благо никаких острых ситуаций за время, которое ребенок посещает занятия, не случалось. Но хотелось бы иметь гарантию, что никто лишний в школу не ворвется.

Окончившая 11 класс в середине 1990-х Долгушина вспомнила, как когда-то в ее родной школе в качестве охранника работал вахтер.

- После распада Советского Союза кто в нашу школу только не заходил! - рассказывает она. - Вахтерше было за 80 лет. И по школе разгуливали торговые представители. Поэтому я бы ни в коем случае не хотела, чтобы сейчас было так же. Сегодня в школу даже родителей учеников не пускают, и охранять ее должны профессионалы, способные дать отпор злоумышленникам.

Мать учащегося четвертого класса одной из крымских школ Ирина Олейникова инициативу регионального минобразования также оценивает положительно.

- Я за то, чтобы дежурил профессионал, а не дедушка - божий одуванчик, слепой на один глаз, как сейчас в нашей школе, - призналась крымчанка. - До него охранником работала женщина предпенсионного возраста, которая пришла на место крепкого мужчины, пристально следившего за порядком в школе. Его справедливые замечания школьникам - сама не раз была тому свидетелем - были действенны. Сейчас, когда мы знаем, что такое "Колумбайн" и "Голубой кит", я бы хотела, чтобы у входа в школу, где учится мой ребенок, стоял профессиональный охранник.

Заместитель руководителя Аппарата Антитеррористической комиссии Крыма Сергей Томиков констатирует, что в республике продолжают оборудовать школы системами безопасности.

- В школах крупных городов ставят тревожные кнопки, монтируют видеонаблюдение и системы контроля доступа на объекты, - рассказал он. - Фактически в 90 процентах школ и дошкольных учреждений есть кнопки экстренного вызова полиции. Системы видеонаблюдения - в 75 процентах учебных заведений.

Кстати

В ноябре 2018 года, вскоре после массового убийства в Керченском политехническом колледже, в Госдуму внесли проект закона, согласно которому охраной образовательных организаций должны заниматься сотрудники Росгвардии. Поправку в федеральный закон "О войсках национальной гвардии России" предложили во избежание участившихся нападений в образовательных заведениях. По словам автора документа, члена комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергея Вострецова, системы безопасности в российских школах, увы, оказались слабыми.

В 2019 году в нижней палате Федерального Собрания создали рабочую группу для анализа законодательства об оружии и частных охранных предприятиях. Депутат Анатолий Выборный вместе с экспертами Росгвардии предложил подготовить законопроект, цель которого усилить систему безопасности культурных, учебных и других объектов.