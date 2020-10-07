В период пандемии участились случаи незаконного снятия денег со счетов граждан и оформления кредитов на чужие паспорта. Люди реже посещают офисы банков и все чаще проводят операции онлайн. Этим не преминули воспользоваться любители легкой наживы.

Немало жителей Ростовской области лишились круглых сумм. На сайте регионального управления МВД РФ информация об уголовных делах обновляется чуть ли не ежедневно.

Так, недавно в городской отдел полиции № 3 обратился ростовчанин, потерявший более 70 тысяч рублей, доверившись липовому сотруднику банка. Еще один случай, как под копирку повторивший предыдущий, произошел в Зерноградском районе, житель которого из-за своей доверчивости лишился около 80 тысяч рублей.

В региональном управлении полиции уточнили, что это не единичные примеры, а широко распространенный в последнее время вид мошенничества. Полицейским известны все эти хитрости, и они постоянно предупреждают население о возможных мошеннических действиях, но граждане, увы, продолжают попадаться на уловки ловчил.

"Как правило, гражданину звонит человек, представляющийся сотрудником кредитно-финансовой организации, хорошо поставленным голосом говорит, что по банковской карте клиента проводятся сомнительные финансовые операции. И чтобы их остановить, необходимо продиктовать номер карты и секретный код из поступившего на мобильный телефон СМС-сообщения", - рассказали в отделе полиции.

Выполнив эти простые действия, владелец карты лишается своих кровных, которые моментально списываются с его счета.

Другой способ отъема денег у населения - оформление кредитов на чужие паспортные данные.

- Сын встречался с девушкой, иногда она приходила к нам в гости. Через какое-то время мне стали названивать черные коллекторы, которые требовали продать нашу квартиру и вернуть большой кредит, который, с их слов, взяла два года назад сестра подруги сына в Москве. Причем поручителем должника оказалась я, именно мои паспортные данные были указаны в договоре. Честно говоря, паспорт всегда лежал дома в ящике письменного стола, и наша гостья это наверняка знала, видимо, таким образом данные попали к ее сестре, - полагает ростовчанка Анжелика Ковалевская.

Это единичный случай мошенничества, а вот задержанная в Ростове 43-летняя жительница Воронежа "подставила" таким образом не одного человека, оформив на чужие паспорта займы и кредиты в микрофинансовых организациях. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что она действовала масштабно, покупая персональные данные из некой базы. Общая сумма ущерба, о котором сегодня известно, составила около 190 тысяч рублей.

"Подозреваемая обвиняется в девяти эпизодах мошенничества, совершенного на территории Ростовской области. Во время обыска у нее нашли 600 сим-карт и несколько телефонов, также были изъяты ноутбук и компьютер, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД. - Устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям на территории других регионов страны".

По мнению экспертов, кредит в банке по найденному или украденному паспорту непросто взять даже опытному проныре. Но сделать это гораздо легче, если один из членов преступной группировки работает в кредитном учреждении. Еще проще оформить экспресс-займы на приобретение бытовой техники и мобильных устройств прямо в крупных магазинах и торговых центрах.

- Чтобы увеличить объем продаж, в магазинах и кредитных организациях максимально упрощают процесс получения подобных займов. Как правило, здесь достаточно предъявить паспорт, - объясняет менеджер крупного торгового центра в Ростове Елена Аксенова. - Нередко кредиты оформляют молодые продавцы без большого опыта работы. К ним за смену обращается большое количество людей, а на оформление займа отводится ограниченное время.

Словом, если выбрать "правильного" продавца, переклеить фото в документе или придать себе сходство с жертвой, мошенническая операция пройдет успешно.

Как не попасться на уловки мошенников

Никогда не совершайте и не принимайте предоплаты, так как вам могут прислать поддельное фото чека или СМС о пополнении карты, но в действительности деньги не будут переведены.

Не отправляйте никому данные банковской карты, даже ее номер.

Не отправляйте никому фото вашего паспорта.

При покупке в интернете узнайте о товаре как можно больше: есть ли на него гарантия, кто и сколько им пользовался, характеристики товара, причины продажи.

Если вы договорились о встрече, за час уточните, все ли в силе: если человек не отвечает, то не стоит никуда идти.

Проверяйте товар, который получили на почте или из рук продавца, сразу же на месте.

При переводе денег всегда отмечайте в сообщении, что именно вы оплатили, - так вы сможете доказать осуществление перевода.

Если вам звонит покупатель и говорит, что готов заплатить за ваш товар прямо сейчас, увидев его только на фото и ничего больше не уточнив, а затем просит номер карты или еще какие-либо личные данные, будьте бдительны - скорее всего, это мошенник.