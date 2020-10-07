Немало жителей Ростовской области лишились круглых сумм. На сайте регионального управления МВД РФ информация об уголовных делах обновляется чуть ли не ежедневно.
Так, недавно в городской отдел полиции № 3 обратился ростовчанин, потерявший более 70 тысяч рублей, доверившись липовому сотруднику банка. Еще один случай, как под копирку повторивший предыдущий, произошел в Зерноградском районе, житель которого из-за своей доверчивости лишился около 80 тысяч рублей.
В региональном управлении полиции уточнили, что это не единичные примеры, а широко распространенный в последнее время вид мошенничества. Полицейским известны все эти хитрости, и они постоянно предупреждают население о возможных мошеннических действиях, но граждане, увы, продолжают попадаться на уловки ловчил.
"Как правило, гражданину звонит человек, представляющийся сотрудником кредитно-финансовой организации, хорошо поставленным голосом говорит, что по банковской карте клиента проводятся сомнительные финансовые операции. И чтобы их остановить, необходимо продиктовать номер карты и секретный код из поступившего на мобильный телефон СМС-сообщения", - рассказали в отделе полиции.
Выполнив эти простые действия, владелец карты лишается своих кровных, которые моментально списываются с его счета.
Другой способ отъема денег у населения - оформление кредитов на чужие паспортные данные.
- Сын встречался с девушкой, иногда она приходила к нам в гости. Через какое-то время мне стали названивать черные коллекторы, которые требовали продать нашу квартиру и вернуть большой кредит, который, с их слов, взяла два года назад сестра подруги сына в Москве. Причем поручителем должника оказалась я, именно мои паспортные данные были указаны в договоре. Честно говоря, паспорт всегда лежал дома в ящике письменного стола, и наша гостья это наверняка знала, видимо, таким образом данные попали к ее сестре, - полагает ростовчанка Анжелика Ковалевская.
Это единичный случай мошенничества, а вот задержанная в Ростове 43-летняя жительница Воронежа "подставила" таким образом не одного человека, оформив на чужие паспорта займы и кредиты в микрофинансовых организациях. Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что она действовала масштабно, покупая персональные данные из некой базы. Общая сумма ущерба, о котором сегодня известно, составила около 190 тысяч рублей.
"Подозреваемая обвиняется в девяти эпизодах мошенничества, совершенного на территории Ростовской области. Во время обыска у нее нашли 600 сим-карт и несколько телефонов, также были изъяты ноутбук и компьютер, - сообщает пресс-служба регионального управления МВД. - Устанавливается причастность задержанной к аналогичным преступлениям на территории других регионов страны".
По мнению экспертов, кредит в банке по найденному или украденному паспорту непросто взять даже опытному проныре. Но сделать это гораздо легче, если один из членов преступной группировки работает в кредитном учреждении. Еще проще оформить экспресс-займы на приобретение бытовой техники и мобильных устройств прямо в крупных магазинах и торговых центрах.
- Чтобы увеличить объем продаж, в магазинах и кредитных организациях максимально упрощают процесс получения подобных займов. Как правило, здесь достаточно предъявить паспорт, - объясняет менеджер крупного торгового центра в Ростове Елена Аксенова. - Нередко кредиты оформляют молодые продавцы без большого опыта работы. К ним за смену обращается большое количество людей, а на оформление займа отводится ограниченное время.
Словом, если выбрать "правильного" продавца, переклеить фото в документе или придать себе сходство с жертвой, мошенническая операция пройдет успешно.
Никогда не совершайте и не принимайте предоплаты, так как вам могут прислать поддельное фото чека или СМС о пополнении карты, но в действительности деньги не будут переведены.
Не отправляйте никому данные банковской карты, даже ее номер.
Не отправляйте никому фото вашего паспорта.
При покупке в интернете узнайте о товаре как можно больше: есть ли на него гарантия, кто и сколько им пользовался, характеристики товара, причины продажи.
Если вы договорились о встрече, за час уточните, все ли в силе: если человек не отвечает, то не стоит никуда идти.
Проверяйте товар, который получили на почте или из рук продавца, сразу же на месте.
При переводе денег всегда отмечайте в сообщении, что именно вы оплатили, - так вы сможете доказать осуществление перевода.
Если вам звонит покупатель и говорит, что готов заплатить за ваш товар прямо сейчас, увидев его только на фото и ничего больше не уточнив, а затем просит номер карты или еще какие-либо личные данные, будьте бдительны - скорее всего, это мошенник.