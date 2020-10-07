В Сочи бухгалтера обвинили в афере с деньгами для питания в школах

Прокуратура Центрального района Сочи утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 49-летней жительницы Краснодара - бухгалтера АНО "Стандарты социального питания", осуществляющего организацию питания в школах курорта. Она обвиняется по части 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере, группой лиц по предварительному сговору с использованием своего служебного положения).

По версии следствия, в декабре 2014 года она вместе с другим участником, уголовное дело которого выделено в отдельное производство из-за его розыска, семь раз перевела деньги на счета трех организаций-однодневок по несуществующим договорам якобы об оказании услуг по погрузке-разгрузке продукции, а также составления плана питания. Причем организация в таких услугах не нуждалась, так как они выполнялись контрагентами и ею самой.

Сумма ущерба для предприятия, единственным учредителем которого является администрация Сочи, составила свыше 54 миллионов рублей.

В отношении обвиняемой избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Сочи.