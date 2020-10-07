Как известно, Сочи - самый длинный город во всей Европе. Протяженность его четырех районов - 145 километров, 105 из которых занимает поселок Лазаревское. С десятками населенных пунктов у моря и в горах. Все жители прикреплены к многопрофильной больнице N 1 на улице Энтузиастов. В последнее время здесь произошли разительные перемены, в чем убедились корреспонденты "РГ".

Исторический редут

Черноморский поселок начинался с военной крепости. Сейчас от главной достопримечательности этих мест осталось несколько метров каменной кладки в сквере имени Одоевского. Правда, недавно на территории, примыкающей к городской больнице, обнаружили еще несколько десятков метров прекрасно сохранившейся исторической кладки. Это произошло после того, как вывезли горы мусора со стихийной свалки. И теперь народ приходит сюда как на экскурсию.

- Оценив то, что сделали энтузиасты, многие последовали их примеру, - рассказывает местный житель Муртаз Бигвава. - Вот так, всем миром, постепенно порядок навели. Предприниматели купили саженцы, собираются в ближайшее время посадить их в больничном парке. Расчистили аллеи, установили новые скамейки. Больничный городок теперь не узнать.

Бигвава в Лазаревском человек известный - успешный ресторатор. Недавно, оставив дело на семью, он перешел работать в больницу.

- Много лет назад здесь мне спасли жизнь, - поясняет он. - И когда узнал, что доктор, который меня буквально с того света вытащил, возглавил больницу, предложил свою помощь. Потом это сделали и другие жители района. Ведь практически каждому приходится сюда обращаться. И все очень переживали, наблюдая запустение на территории большого лечебного учреждения. Поэтому, когда ситуация стала меняться к лучшему, люди очень обрадовались.

SOS в Сети

Сообщениями о ЧП в больнице в последние годы были переполнены соцсети и мессенджеры. Размещенные в них видео запечатлели выставленные в коридорах кастрюльки и баночки, в которые капала вода с прохудившейся крыши, горы мусора во дворе и лица рассерженных пациентов. Славная история большого лечебного учреждения осталась в далеком прошлом.

Строительство новой райбольницы на 200 коек в комплексе с поликлиникой на 500 посещений началось в 1959 году. Новостройку приняли в эксплуатацию через пять лет, а в середине 80-х появился пятиэтажный корпус - тот самый, крыша которого теперь прохудилась. Давно нуждаются в реконструкции и двухэтажные здания, возведенные полвека назад.

Сообщениями о ЧП в больнице в последние годы были переполнены соцсети и мессенджеры

Между тем зона обслуживания стационара больницы на 345 коек - 105 километров федеральной трассы, амбулатории - 60 километров. В медицинском коллективе свыше 600 сотрудников, 250 из них - доктора. Как и везде, специалистов катастрофически не хватает. Проблем добавила некомпетентность прежнего руководства учреждения. Люди постоянно жаловались в минздрав края, администрацию Сочи и местным депутатам на грубость персонала, систематические поборы, отсутствие лекарств. Кстати, большинство медиков поддерживали своих пациентов в стремлении добиться перемен. Коллективное письмо по этому поводу в минувшем году пришло в "РГ". Врачи и медсестры назвали тогда свое обращение "криком души" не только коллектива больницы, но и всех жителей района". Они жаловались, что результатом некомпетентного руководства стало отсутствие дополнительного бюджетного финансирования, которое можно было бы направить на приобретение медикаментов и оборудования. Но, самое главное, население лишилось возможности воспользоваться жизненно необходимой для многих помощью. Снизилось и само ее качество. Авторы обращения привели конкретный пример: смерть роженицы, оставленной без надлежащей помощи.

Еще жаловались на сокращение зарплаты рядовым сотрудникам при резком росте зарплаты главврача, уменьшение надбавки за стаж. В общем, на изменение в худшую сторону условий труда для персонала и пациентов и на их улучшение для начальства. Картина, увы, знакомая. В ситуации по просьбе "Российской газеты" разбирался региональный минздрав, подтвердивший изложенные в письме факты.

В результате контракт с главврачом лазаревской больницы (кстати, выходцем из другого региона) не продлили. А в начале года на эту должность назначили местного доктора Алексея Шевченко.

Фактор Шевченко

Алексей Николаевич когда-то работал здесь санитаром. Затем окончил медучилище в Сочи, куда поступил сразу после восьмого класса.

- Электричка из Лазаревского отходила в 4.20, и я каждый день отправлялся на занятия, - вспоминает Шевченко. - На каникулах поездки в Сочи заменила работа санитаром в местной больнице.

Потом была учеба в Кубанском мединституте и возвращение домой. Начинал хирургом, создал диагностическое отделение, стал автором нескольких научных методик. Впрочем, внедрять их пришлось не в родной больнице, а в открывшемся с подачи Шевченко в поселке Лазаревское НИИ нейроортопедии и восстановительной медицины. Сотням людей здесь поправили здоровье. Молва об уникальных методиках лазаревских докторов пошла гулять по всей стране. Алексей Николаевич защитил кандидатскую диссертацию, его избрали депутатом горсобрания, а после Олимпиады назначили заместителем главврача больницы N 8 в поселке Красная Поляна - основной на курорте суперсовременной клиники для оказания травматологической, хирургической и терапевтической помощи спортсменам и туристам.

- Я недолго раздумывал, когда мне предложили занять должность главного врача лазаревской больницы, - говорит он. - Считаю своим долгом сделать все возможное для создания достойных условий работы медиков и лечения земляков. Увы, несмотря на дефицит кадров, с некоторыми коллегами пришлось расстаться. Рад, что нашлось много единомышленников. Вместе наводим порядок в больнице. С помощью неравнодушных жителей поселка на внебюджетные деньги уже удалось сделать многое. Сейчас завершается подготовка проектно-сметной документации для капремонта основного корпуса, пятиэтажное здание которого давно нуждается в замене кровли. Надеюсь, минздрав края выделит на это необходимые средства. Самое главное, изменился настрой в коллективе - достойная работа будет теперь достойно оплачиваться. На следующей неделе ждем пополнения - хирурга, невролога, терапевта и нефролога. Специалисты из разных регионов России приезжают в Лазаревское, откликнувшись на наш призыв. Верю, они обоснуются надолго.

Комментарий

Виктор Филонов, председатель Городского Собрания Сочи:

- С приходом нового главного врача атмосфера в лазаревской больнице кардинально изменилась. Если раньше оттуда шел поток жалоб, то теперь туда идут предложения о сотрудничестве от предпринимателей. Больница передана в ведение краевого минздрава, который активно вкладывает средства в лечебное учреждение. В этом году в рамках федерального проекта "Здравоохранение" здесь появилось дорогостоящее оборудование, в том числе два гастроскопа. А теперь ждем решения вопроса по поводу строительства и оборудования кабинета врача общей практики в ауле Хаджико.

Что касается районной больницы, то вокруг нее сейчас объединились сотни неравнодушных людей. Депутаты поддерживают их в рамках своих полномочий. В ЖК "Семейный", строящемся в районе улицы Калараша в поселке Лазаревское, предусмотрено выделение служебных квартир для работников социальной сферы, в том числе медиков. Эта перспектива привлекла дефицитных специалистов, чему мы очень рады. Ну а жители района довольны, что по решению депутатов продлился маршрут автобуса N 80. Он следует от начала района, поселка Магри, а конечная остановка теперь - больница N 1 на улице Энтузиастов.