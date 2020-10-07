Челябинских коллекторов оштрафовали на три миллиона рублей

Как пояснила и.о. начальника отдела контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, УФССП региона Юлия Кувакина, большинство дел заводилось из-за банальных нарушений порядка взаимодействия с должниками.
- В рассылаемых им текстовых сообщениях часто отсутствуют сведения об организации-отправителе и размере накопленной задолженности, в телефонных переговорах сотрудники коллекторских фирм, как правило, забывают представиться, - сообщила судебный пристав. - Часто должников не ставят в известность о привлечении к взаимодействию с ними третьих лиц - организаций, которым взыскатель переуступает право требования задолженности.
К примеру, в сентябре вступили в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности челябинской компании "Первое коллекторское бюро". За неуведомление должника о передаче прав на взыскание сторонней организации его дважды оштрафовали на 55 тысяч рублей. Всего же за этот год бюро перечислило в бюджет 676 тысяч рублей штрафов. Ненамного отстало от него и "Единое коллекторское агентство", погасившее штрафы на сумму в 671 тысячу рублей. В обоих случаях речь шла о нарушениях порядка общения с должниками.
По закону, в частности, граждан запрещено беспокоить СМС-напоминаниями о задолженности по ночам, а также более двух раз в сутки. Ограничены личные встречи (не более одной в неделю) и телефонные звонки - один в сутки. При непосредственном взаимодействии с "клиентом" коллекторы обязаны вести аудиозапись переговоров. А к родственникам должника они имеют право обращаться, только если с их стороны нет возражений, причем уведомить о нежелании общаться с коллекторами они могут как в письменной, так и в устной форме.
Прирост числа жалоб на коллекторов судебные приставы ожидают в последнем квартале года. Дело в том, что во время пандемии микрофинансовые организации не прекращали кредитование населения, и часть "просрочки", как правило, передают профессиональным взыскателям уже через полгода.
В УФССП напоминают: в случае противоправных действий со стороны взыскателей следует незамедлительно обращаться в службу судебных приставов. Если речь идет о нарушениях со стороны кредитных организаций, то обращения о них передаются по подведомственности в Банк России. Ну а если доходит до прямых угроз и давления, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы.
Как сообщили в ГУ МВД региона, недавно в городе Пласт в суд передано уголовное дело по обвинению коллектора в вымогательстве. Житель Челябинска в течение двух недель терроризировал местную жительницу угрозой поджечь дом из-за 60-тысячного долга ее бывшего супруга. Теперь взыскателю грозит до четырех лет лишения свободы.
В конце сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий коллекторов взаимодействовать только с должниками и не беспокоить их родственников, соседей, знакомых и коллег.