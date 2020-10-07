Челябинских коллекторов оштрафовали на три миллиона рублей

Новости

В Рязанской области из-за взрывов на полигоне введен режим ЧС 21:22
Группа депутатов в Киргизии предложила объявить президенту импичмент 21:13
Обвиняемый по делу Флойда экс-полицейский выпущен под залог 21:11
Мосгорсуд оставил в СИЗО экс-полицейского, проходящего по делу Голунова 20:59
В Дагестане увеличилось число жертв ДТП со школьным микроавтобусом 20:59
15 иностранных семей прибыли в Петербург за детьми от суррогатных матерей 20:54
Памятный камень заложили в Жировичском монастыре 20:54
Минобороны сообщило о количестве военнослужащих с коронавирусом 20:50
Михаил Жванецкий объявил об уходе со сцены 20:50
Названа дата открытия для посетителей Александровского дворца 20:46
Минобороны: Частота взрывов на полигоне под Рязанью снижается 20:25
В Венесуэле заявили о признании президента Мадуро Швейцарией 20:04
Рублев проиграл Циципасу в четвертьфинале "Ролан Гаррос" 20:03
Учения миротворческих сил ОДКБ пройдут в Беларуси 19:53
Прокурор Москвы подал иск из-за доступа к фильму "Беслан" на YouTube 19:50
В московских СИЗО введены ограничительные меры из-за коронавируса 19:40
Вучич: Путин, проводя мудрую политику, усиливает влияние России в мире 19:29
В Дагестане в ДТП с школьным автобусом погибли 3 человека, 9 ранены 18:52
Минфин разместил ОФЗ на рекордные 315 млрд рублей 18:48
Болгары пересекли Атлантический океан на лодке собственного изготовления 18:46
В России построят больше 100 новых больниц и полтысячи поликлиник 18:44
Метеобюро: Дым от взрывов в Рязанской области не доберется до Москвы 18:34
Дэниел Крэйг рассказал, на каком условии согласился сыграть Бонда 18:33
Переговоры по Карабаху пройдут в Женеве и Москве 18:32
Певица Лолита переболела коронавирусом 18:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Собянин ответил на вопросы об ограничениях из-за COVID-19
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
07.10.2020 16:06
Рубрика: Происшествия

Взыскатели стали должниками

Челябинских коллекторов оштрафовали на три миллиона рублей
Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)
Российская газета - Экономика УРФО № 227(8281)
В Челябинской области в 2020-м сократилось число нарушений в сфере взыскания просроченных задолженностей. На "перегибы" коллекторов поступило 704 жалобы - почти на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Однако утверждать, что с принятием новых законов они встали на путь исправления, эксперты не спешат. По данным УФССП региона, с начала года нарушители закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" выплатили 3287 тысяч рублей штрафов.

Как пояснила и.о. начальника отдела контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, УФССП региона Юлия Кувакина, большинство дел заводилось из-за банальных нарушений порядка взаимодействия с должниками.

Фото: ЕРА
В законе появятся правила использования роботов-коллекторов

- В рассылаемых им текстовых сообщениях часто отсутствуют сведения об организации-отправителе и размере накопленной задолженности, в телефонных переговорах сотрудники коллекторских фирм, как правило, забывают представиться, - сообщила судебный пристав. - Часто должников не ставят в известность о привлечении к взаимодействию с ними третьих лиц - организаций, которым взыскатель переуступает право требования задолженности.

К примеру, в сентябре вступили в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности челябинской компании "Первое коллекторское бюро". За неуведомление должника о передаче прав на взыскание сторонней организации его дважды оштрафовали на 55 тысяч рублей. Всего же за этот год бюро перечислило в бюджет 676 тысяч рублей штрафов. Ненамного отстало от него и "Единое коллекторское агентство", погасившее штрафы на сумму в 671 тысячу рублей. В обоих случаях речь шла о нарушениях порядка общения с должниками.

По закону, в частности, граждан запрещено беспокоить СМС-напоминаниями о задолженности по ночам, а также более двух раз в сутки. Ограничены личные встречи (не более одной в неделю) и телефонные звонки - один в сутки. При непосредственном взаимодействии с "клиентом" коллекторы обязаны вести аудиозапись переговоров. А к родственникам должника они имеют право обращаться, только если с их стороны нет возражений, причем уведомить о нежелании общаться с коллекторами они могут как в письменной, так и в устной форме.

Исаев: Коллекторы не могут взаимодействовать с членами семьи неплательщика

Прирост числа жалоб на коллекторов судебные приставы ожидают в последнем квартале года. Дело в том, что во время пандемии микрофинансовые организации не прекращали кредитование населения, и часть "просрочки", как правило, передают профессиональным взыскателям уже через полгода.

В УФССП напоминают: в случае противоправных действий со стороны взыскателей следует незамедлительно обращаться в службу судебных приставов. Если речь идет о нарушениях со стороны кредитных организаций, то обращения о них передаются по подведомственности в Банк России. Ну а если доходит до прямых угроз и давления, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы.

Как сообщили в ГУ МВД региона, недавно в городе Пласт в суд передано уголовное дело по обвинению коллектора в вымогательстве. Житель Челябинска в течение двух недель терроризировал местную жительницу угрозой поджечь дом из-за 60-тысячного долга ее бывшего супруга. Теперь взыскателю грозит до четырех лет лишения свободы.

Тем временем

В конце сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий коллекторов взаимодействовать только с должниками и не беспокоить их родственников, соседей, знакомых и коллег.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область Долги и коллекторы

Главное сегодня

Попова: В Россию вновь начали завозить коронавирус из-за рубежа
В Кремле выразили обеспокоенность наличием боевиков из Сирии в Карабахе
Путин поздравил военных и ученых с успешным пуском "Циркона"
"Газпром" обжалует решение польского регулятора о штрафе
Нобелевской премии по химии удостоены работы по редактированию генома
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах