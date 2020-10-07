Челябинских коллекторов оштрафовали на три миллиона рублей

В Челябинской области в 2020-м сократилось число нарушений в сфере взыскания просроченных задолженностей. На "перегибы" коллекторов поступило 704 жалобы - почти на 30 процентов меньше, чем годом ранее. Однако утверждать, что с принятием новых законов они встали на путь исправления, эксперты не спешат. По данным УФССП региона, с начала года нарушители закона "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности" выплатили 3287 тысяч рублей штрафов.

Как пояснила и.о. начальника отдела контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих возврат просроченной задолженности, УФССП региона Юлия Кувакина, большинство дел заводилось из-за банальных нарушений порядка взаимодействия с должниками.

- В рассылаемых им текстовых сообщениях часто отсутствуют сведения об организации-отправителе и размере накопленной задолженности, в телефонных переговорах сотрудники коллекторских фирм, как правило, забывают представиться, - сообщила судебный пристав. - Часто должников не ставят в известность о привлечении к взаимодействию с ними третьих лиц - организаций, которым взыскатель переуступает право требования задолженности.

К примеру, в сентябре вступили в законную силу постановления о привлечении к административной ответственности челябинской компании "Первое коллекторское бюро". За неуведомление должника о передаче прав на взыскание сторонней организации его дважды оштрафовали на 55 тысяч рублей. Всего же за этот год бюро перечислило в бюджет 676 тысяч рублей штрафов. Ненамного отстало от него и "Единое коллекторское агентство", погасившее штрафы на сумму в 671 тысячу рублей. В обоих случаях речь шла о нарушениях порядка общения с должниками.

По закону, в частности, граждан запрещено беспокоить СМС-напоминаниями о задолженности по ночам, а также более двух раз в сутки. Ограничены личные встречи (не более одной в неделю) и телефонные звонки - один в сутки. При непосредственном взаимодействии с "клиентом" коллекторы обязаны вести аудиозапись переговоров. А к родственникам должника они имеют право обращаться, только если с их стороны нет возражений, причем уведомить о нежелании общаться с коллекторами они могут как в письменной, так и в устной форме.

Прирост числа жалоб на коллекторов судебные приставы ожидают в последнем квартале года. Дело в том, что во время пандемии микрофинансовые организации не прекращали кредитование населения, и часть "просрочки", как правило, передают профессиональным взыскателям уже через полгода.

В УФССП напоминают: в случае противоправных действий со стороны взыскателей следует незамедлительно обращаться в службу судебных приставов. Если речь идет о нарушениях со стороны кредитных организаций, то обращения о них передаются по подведомственности в Банк России. Ну а если доходит до прямых угроз и давления, в ситуации должны разбираться правоохранительные органы.

Как сообщили в ГУ МВД региона, недавно в городе Пласт в суд передано уголовное дело по обвинению коллектора в вымогательстве. Житель Челябинска в течение двух недель терроризировал местную жительницу угрозой поджечь дом из-за 60-тысячного долга ее бывшего супруга. Теперь взыскателю грозит до четырех лет лишения свободы.

Тем временем

В конце сентября Госдума в первом чтении приняла законопроект, обязывающий коллекторов взаимодействовать только с должниками и не беспокоить их родственников, соседей, знакомых и коллег.