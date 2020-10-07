В Челябинской области ужесточат контроль за соблюдением мер безопасности

Челябинский губернатор Алексей Текслер потребовал усилить контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, введенных из-за пандемии COVID-19. Основной акцент будет сделан на учреждениях торговли, общественном транспорте и промышленных предприятиях региона, сообщили в среду в правительстве региона.

- У нас нет никакого желания останавливать экономику. Более того, и возможности такой у нас такой нет. Я считаю, что наши промышленные предприятия и структуры должны выступать профилактическим звеном, - пояснил глава региона Алексей Текслер. - Когда люди от входа, в течение рабочего процесса и до выхода находятся под постоянным надзором. Кстати, то же самое и в образовательных учреждениях. Все наши структуры должны продолжать работать, но под контролем и с соблюдением тех процедур и правил, которые существуют.

В целом, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе чуть лучше, чем в среднем по стране. Основной прирост фиксируется по Челябинску, в области ситуация пока стабильная. Запас ковидных коек в медучреждениях региона есть.

Губернатор поручил усилить работу горячей линии минздрава - граждане должны получать исчерпывающую информацию по симптомам, мерам профилактики, а главное, механизм действия в ситуации с заболеванием.

С учителями, соцработниками, работники сферы услуг и культуры, администрациями школ и вузов будут проведены дополнительные инструктажи.

В Челябинской области не планируется выводить учащихся на дистанционное обучение и объявлять досрочные каникулы. При этом необходимо четкое соблюдение всех требований Роспотребнадзора, отметили в правительстве региона.