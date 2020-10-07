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07.10.2020 11:26
Рубрика: Власть

Глава Югры убедилась, что города округа активно развиваются

Текст: Елена Панова
Ряд встреч в формате онлайн провела глава Югры Наталья Комарова с руководителями муниципалитетов региона.
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

Отметим: губернатор лично бывает по несколько раз в год в каждом из районов округа. Встречается с жителями, проводит личные приемы, погружаясь в проблемы югорчан и решая их, общается с экспертами и лидерами общественного мнения. При этом каждый год Наталья Комарова проводит и обязательные рабочие встречи с главами городов и районов. Но не для того, чтобы вызвать их "на ковер" для отчета, а из стремления еще глубже вникнуть в то, как и чем живут люди в каждом из городов, какие проблемы необходимо решать при поддержке окружной власти, чтобы помочь главам правильно расставить приоритеты развития.

Встречи с главами прошли в открытом формате, доступном каждому югорчанину. Достаточно было зайти в Instagram-аккаунт губернатора.

Фото: iStock
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Главный вывод, который можно сделать по итогам: города Югры активно развиваются, благоустраиваются, в них строятся детские сады, школы, жилье, открываются новые предприятия, несмотря на трудности, которые возникли в последнее время из-за пандемии.

Так, в Нягани благодаря реализации нацпроектов за последние пять лет численность населения увеличилась на 1948 человек. Об этом рассказал глава города Иван Ямашев. Сейчас в Нягани живет 58 639 человек. За этот период на свет появились 4202 малыша, показатель рождаемости превысил смертность в два раза. И что очень важно, город невероятно молодой, средний возраст жителя Нягани всего 34,8 года. Среднемесячные доходы жителей города выросли за пятилетку на 6455 рублей и составляют сегодня 41 952 рубля. Среднемесячная зарплата работников крупных предприятий и вовсе равна 70 412 рублям, она увеличилась за 5 лет почти на треть.

Город на глазах благоустраивается. Благодаря поддержке лично губернатора Югры в Нягани появился Рябиновый сквер - это рябиновый сад с зоной отдыха на месте бывшего детсада "Рябинка".

И все-таки вопросы жителей из Нягани, в том числе и по благоустройству, по качеству дорог, остаются, отметила Наталья Комарова.

- Обращаю ваше внимание, что реагировать нужно здесь и сейчас, - отметила глава Югры в беседе с мэром Нягани. - Я всегда буду на стороне жителей и настаивать на выполнении обязательств органов местного самоуправления, - подчеркнула губернатор.

Среди вопросов, которые Наталья Комарова обсудила с главой Югорска Андреем Бородкиным, - проект по раздельному сбору бытовых отходов.

Фото: iStock
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По словам руководителя города, в минувшем году Югорск перешел с "кольцевой" системы сбора твердых коммунальных отходов на контейнерный. Сегодня 99,9% жителей муниципалитета дают положительные оценки проведенной работе. Но в планах местных властей - привить культуру раздельного сбора. Поэтому с апреля в Югорске реализуется пилотный проект по раздельному сбору отходов на отдельных контейнерных площадках. На сегодня доля отсортированных отходов составляет уже 5 процентов от всего объема мусора.

- Нужно запускать различные проекты, чтобы как можно быстрее перейти на раздельный сбор ТБО, - нацелила главу Югорска Наталья Комарова.

Глава Радужного Наталья Гулина рассказала, что социально значимым для города сегодня является создание отделения гемодиализа. Объем инвестиций - 28 миллионов рублей, предусмотрено создание 16 рабочих мест. Начало работы нефроцентра запланировано уже на 12 октября. Кроме того, в Радужном планируется к реализации инвестиционный проект "Асфальтобетонный завод "МАЗ-20". На нем будут производиться асфальтобетонные смеси.

Среди достижений, о которых рассказал глава Когалыма Николай Пальчиков, - "серебро" полученное городом во всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях с проектом благоустройства набережной реки Ингу-Ягун.

- Проект разрабатывался с учетом мнения жителей и занял второе место в рейтинговом голосовании как территория, которая нуждается в благоустройстве в первоочередном порядке. Федеральная субсидия поможет создать для когалымчан еще одно современное место отдыха, - отметил он.

Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
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Глава Белоярского Сергей Маненков поблагодарил главу Югры за поддержку инициативы по строительству школы. За короткий срок муниципалитету удалось реализовать этот проект, сохранить обучение в школах в односменном режиме. К слову, нынче открыта и группа кратковременного пребывания по модели "кочующий педагог" в деревне Нумто. В сентябре в деревнях Тугияны и Пашторы заработали стойбищные школы-сады.

Глава Покачей Владимир Степура в числе самых важных достижений муниципалитета за последние пять лет отметил полное закрытие вопросов с балками и аварийным жильем.

- Хочется поблагодарить правительство и вас, Наталья Владимировна, за вовремя расставленные приоритеты, грамотные программные решения, - подчеркнул глава города.

На начало реализации программы по расселению людей из вагон-городков в реестре фонда Покачей было 211 балков. Наиболее массовый этап расселения был в 2016 году, на что правительство округа выделило порядка 200 миллионов рублей. Эти средства направлены на выплату субсидий и переселение последних 85 семей. Благодаря всем этим мероприятиям проблема балочного фонда для Покачей сегодня осталась в прошлом.

Отметим: по итогам каждой из встреч с руководителями муниципалитетов был сформирован перечень поручений, на какие проблемы следует обратить особое внимание и что необходимо решить в первую очередь. И в том, что глава округа будет держать на контроле их исполнение, никто в Югре не сомневается.

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