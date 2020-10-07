На Урале полиция вернула хозяйке похищенного щенка хаски

В Челябинской области полиция по горячим следам нашла собаку породы хаски, украденную у жительницы Чебаркуля. В поисках помогли неравнодушные горожане, которые заметили подозрительного мужчину, увозившего собаку в маршрутке, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

Пес по кличке Риджи пропал у 30-летней жительницы Чебаркуля. Он перемахнул через забор и сбежал - догнать его хозяйка не смогла, надеялась, что любимец нагуляется и вернется. А чуть позже увидела в соцсетях сообщение о том, что неизвестный перевозил похожую собаку в одну из деревень района.

Связавшись с автором сообщения хозяйка получила фотографию своей собаки в маршрутном такси. Его сделала одна из пассажирок, которую насторожил тот факт, что собака была не на поводке, а на привязи. Женщина немедленно обратилась в полицию.

- В отделе полиции подозреваемого в краже опознали по фотографии, так как он уже неоднократно привлекался к ответственности за совершение имущественных преступлений, - пояснили в пресс-службе полицейского главка региона. - Прибыв по месту проживания подозреваемого, полицейские обнаружили во дворе его дома Риджи. Сам похититель прятался от стражей порядка на чердаке дома, однако был обнаружен и задержан.

В полиции 24-летний мужчина пояснил, что, встретив собаку на улице, решил забрать ее себе. Хотя и понимал, что собака явно дорогая, и у нее должны быть хозяева, так как на Риджи был ошейник.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до пяти лет лишения свободы. А хозяйка Риджи тепло поблагодарила следователя Александра Попова и его коллег из чебаркульского отдела полиции, а также пассажиров маршрутки, которые помогли изобличить злоумышленника, отметили в полиции.