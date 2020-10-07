Свердловчанка отсудила у бассейна 85 тысяч рублей за мокрый пол

В январе 55-летняя Любовь Викторовна вместе со своей сватьей решила поплавать в местном физкультурно-оздоровительном центре. Посетителей было немного, женщины разделись и пошли принимать душ. Любовь Викторовна закончила раньше и отправилась одеваться. Стоя на одной ноге и держась за стену, женщина надевала купальник, поскользнулась и упала, повредив руку. На крики и грохот прибежала ее родственница. Медсестра зафиксировала пострадавшей руку и вызвала "скорую". Рентген показал закрытый перелом лучевой кости правого предплечья.

На лечении женщина находилась до марта. Она посчитала, что в травме виновата администрация бассейна и обратилась в суд: потребовала возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей и компенсировать расходы на услуги представителя - 15 тысяч рублей.

На суде представитель физкультурно-оздоровительного центра говорил, что пол в душевых сделан из рельефной противоскользящей неглазурованной плитки. ЧП случилось между сеансами заплыва, когда посетители были в душевой, и убрать лужи с пола было невозможно. Кроме того, на входе в бассейн есть правила пользования, обязывающие посетителя не допускать действий, создающих опасность для себя и окружающих. Однако суд посчитал, что вина ответчика все же есть.

- Любовь Викторовна переодевалась в специальном месте, расположенном на выходе из душевых, - объясняет представлявший интересы пенсионерки юрист Ольга Колясникова. - Пространство было оборудовано только вешалками, где посетители оставляют помывочные принадлежности, скамейки не было - ее поставили после этого инцидента. К тому же на полу в тот момент были лужи - администрация должна была следить за тем, чтобы своевременно их убирать.

Сумму компенсации морального вреда суд снизил до 70 тысяч, расходы на юриста возместил полностью. Ответчик подал апелляцию в областной суд, но коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, что пенсионерка пострадала, так как "учреждение не приняло достаточных мер для благоустройства территории бассейна и исключения травмоопасных ситуаций".

- Многие при подобных травмах винят себя - собственную неаккуратность или неуклюжесть. Это не всегда так. Мы живем в правовом государстве, и не нужно бояться защищать свои права, - добавляет Ольга Колясникова.

- Закон "О защите прав потребителей" говорит: услуги должны быть безопасны, - объясняет юрист Денис Валдеев. - Бассейн - не исключение. Я сам много раз наблюдал, как в бассейне, в душевых каждые 10-15 минут проходит уборщик и сталкивает воду в сторону слива. Организация как минимум должна иметь график такой уборки и соблюдать его. Но даже это не является гарантией освобождения от ответственности в случае причинения вреда здоровью потребителя.