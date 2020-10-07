Свердловчанка отсудила у бассейна 85 тысяч рублей за мокрый пол

Новости

Песков назвал условие выполнения обязательств ОДКБ перед Арменией 14:54
Власти Великих Лук назвали версию массового обморока в школе 14:48
Собянин: Все московские предприятия продолжают работать без ограничений 14:42
Instagram начал борьбу с оскорбительными комментариями 14:28
"Бабье лето" в Москве задержится до середины октября 14:27
Росреестр создает единую базу данных о земле и недвижимости 14:21
Рособрнадзор не планирует отменять итоговое сочинение 14:18
Посетителей московских ТЦ без масок оштрафуют 14:16
Додик: Укрепление отношений с РФ - приоритетная задача для Республики Сербской 14:15
На Урале полиция вернула хозяйке похищенного щенка хаски 14:15
Путин не запланировал никаких контактов с Тихановской 14:10
Союзные парламентарии обсудили подготовку бюджета на 2021 год 14:10
Путин и Алиев обсудили ситуацию в Нагорном Карабахе 14:06
Москвичи смогут увидеть в четверг звездопад Дракониды 13:59
Брюссель закрывает на месяц бары и кафе на карантин 13:57
Профильный комитет ГД одобрил президентские поправки о Конституционном суде 13:51
ОНФ: показатели исполнения нацпроектов должны быть понятны россиянам 13:48
Профильный комитет ГД одобрил президентские поправки о правительстве 13:46
Российские ученые предложили создать беспилотный шаттл для Луны 13:38
Ответственное за вытрезвители ведомство определят к ноябрю 13:23
В Ленобласти из колонии-поселения сбежал осужденный 13:13
В Москве вор украл из квартиры сумки на 17 млн рублей 13:13
Airbus представил новый бизнес-джет на базе самолета А220 13:03
Ракова: Соблюдение масочного режима нужно для выживания экономики столицы 13:01
В Подмосковье на трассе "Дон" у водителя изъяли два килограмма наркотиков 12:41
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Что делать родителям, когда школа на каникулах
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Почему так злободневна дискуссия, которую вели 100 лет назад Ленин и Уэллс
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
Задайте вопрос главе Роспотребнадзора Анне Поповой
07.10.2020 10:28
Рубрика: Происшествия

Свердловчанка отсудила у бассейна 85 тысяч рублей за мокрый пол

Текст: Ольга Штейн (Екатеринбург)
Жительница Красноуфимска отсудила у бассейна 85 тысяч рублей за то, что поскользнулась на мокром полу и повредила руку. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда.
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС
Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

В январе 55-летняя Любовь Викторовна вместе со своей сватьей решила поплавать в местном физкультурно-оздоровительном центре. Посетителей было немного, женщины разделись и пошли принимать душ. Любовь Викторовна закончила раньше и отправилась одеваться. Стоя на одной ноге и держась за стену, женщина надевала купальник, поскользнулась и упала, повредив руку. На крики и грохот прибежала ее родственница. Медсестра зафиксировала пострадавшей руку и вызвала "скорую". Рентген показал закрытый перелом лучевой кости правого предплечья.

Фото: iStock
Кондитер с Ямала отсудила у Пугачевой бренд "Кристина"

На лечении женщина находилась до марта. Она посчитала, что в травме виновата администрация бассейна и обратилась в суд: потребовала возместить моральный вред в размере 100 тысяч рублей и компенсировать расходы на услуги представителя - 15 тысяч рублей.

На суде представитель физкультурно-оздоровительного центра говорил, что пол в душевых сделан из рельефной противоскользящей неглазурованной плитки. ЧП случилось между сеансами заплыва, когда посетители были в душевой, и убрать лужи с пола было невозможно. Кроме того, на входе в бассейн есть правила пользования, обязывающие посетителя не допускать действий, создающих опасность для себя и окружающих. Однако суд посчитал, что вина ответчика все же есть.

- Любовь Викторовна переодевалась в специальном месте, расположенном на выходе из душевых, - объясняет представлявший интересы пенсионерки юрист Ольга Колясникова. - Пространство было оборудовано только вешалками, где посетители оставляют помывочные принадлежности, скамейки не было - ее поставили после этого инцидента. К тому же на полу в тот момент были лужи - администрация должна была следить за тем, чтобы своевременно их убирать.

Сумму компенсации морального вреда суд снизил до 70 тысяч, расходы на юриста возместил полностью. Ответчик подал апелляцию в областной суд, но коллегия согласилась с выводами суда первой инстанции, что пенсионерка пострадала, так как "учреждение не приняло достаточных мер для благоустройства территории бассейна и исключения травмоопасных ситуаций".

- Многие при подобных травмах винят себя - собственную неаккуратность или неуклюжесть. Это не всегда так. Мы живем в правовом государстве, и не нужно бояться защищать свои права, - добавляет Ольга Колясникова.

- Закон "О защите прав потребителей" говорит: услуги должны быть безопасны, - объясняет юрист Денис Валдеев. - Бассейн - не исключение. Я сам много раз наблюдал, как в бассейне, в душевых каждые 10-15 минут проходит уборщик и сталкивает воду в сторону слива. Организация как минимум должна иметь график такой уборки и соблюдать его. Но даже это не является гарантией освобождения от ответственности в случае причинения вреда здоровью потребителя.

На Урале пенсионер отсудил компенсацию за бесполезный наматрасник
В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область

Главное сегодня

Путин оценил попытки унизить Трампа обвинениями в связях с Россией
За сутки в России подтверждено 11 115 случаев COVID-19 в 85 регионах
"Газпром" обжалует решение польского регулятора о штрафе
Сенаторы одобрили повышение акцизов на сигареты в 2021 году на 20%
Граждане 52 стран смогут оформить электронную визу на въезд в Россию
Историк Соколов заявил, что планировал выстрелом успокоить аспирантку
Медорганизации будут сообщать в полицию о неопознанных пациентах