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07.10.2020 18:54
Рубрика: Спорт

Студенты стартовали

Всероссийская летняя Универсиада открылась на Урале
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 227(8281)
В Екатеринбурге прошло торжественное открытие Всероссийской летней Универсиады, в которой принимают участие больше трех тысяч студентов из 156 вузов и 69 регионов России.

Соревнования по 13 видам спорта стартовали еще 26 сентября и продлятся до 17 октября. Уже завершился мужской гандбольный турнир. Впереди - борьба за медали в волейболе, регби-7, боксе, дзюдо, тхэквондо, самбо, легкой атлетике, плавании, теннисе и пинг-понге, шахматах и спортивном ориентировании.

Фото: iStock
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К сожалению, из-за коронавируса культурную программу пришлось отменить. А на трибунах не будет зрителей. В нынешних условиях организаторы предлагают следить за результатами по онлайн-трансляции.

Напомним, что в 2023 году в Екатеринбурге состоится Всемирная летняя Универсиада. Поэтому эти соревнования российских студентов рассматриваются как тестовые.

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