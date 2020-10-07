В Екатеринбурге прошло торжественное открытие Всероссийской летней Универсиады, в которой принимают участие больше трех тысяч студентов из 156 вузов и 69 регионов России.

Соревнования по 13 видам спорта стартовали еще 26 сентября и продлятся до 17 октября. Уже завершился мужской гандбольный турнир. Впереди - борьба за медали в волейболе, регби-7, боксе, дзюдо, тхэквондо, самбо, легкой атлетике, плавании, теннисе и пинг-понге, шахматах и спортивном ориентировании.

К сожалению, из-за коронавируса культурную программу пришлось отменить. А на трибунах не будет зрителей. В нынешних условиях организаторы предлагают следить за результатами по онлайн-трансляции.

Напомним, что в 2023 году в Екатеринбурге состоится Всемирная летняя Универсиада. Поэтому эти соревнования российских студентов рассматриваются как тестовые.