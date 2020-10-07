Ямальца с COVID-19 отправили в колонию за побег из больницы

Прокуратура ямальского города Лабытнанги поддержала гособвинение по уголовному делу о нарушении санэпидправил и отправила в колонию местного жителя, сбежавшего из "ковидной" больницы.

По данным надзорного органа, фигурант знало о своем диагнозе, но это не помешало ему вылезти из окна второго этажа инфекционного стационара, куда он был помещен, и отправиться по своим делам. При этом мужчина, являясь источником распространения коронавирусной инфекции, не надел ни маску, ни другое средство индивидуальной защиты.

"Суд признал его виновным по части 1 статьи 236 УК РФ и назначил наказание в виде шести месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Между тем

По данным на шестое октября на Ямале - 149 новых случаев COVID-19 (за весь период - 16 238). 12 пациентов находятся в тяжелом состоянии, двое - в крайне тяжелом, пятеро - на аппаратах ИВЛ.