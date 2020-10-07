Россия соберет второй по величине в новейшей истории урожай зерна

7 октября начала работу 22-я Российская агропромышленная выставка "Золотая осень - 2020". Это - главное деловое событие в отечественном АПК, которое ежегодно организует Минсельхоз России. Открытие выставки прошло с участием председателя правительства Михаила Мишустина, вице-премьера правительства Виктории Абрамченко и министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева. Они осмотрели виртуальную экспозицию выставки и ознакомились с результатами работы агропромышленных предприятий ряда регионов страны.

В нынешнем году выставка проходит в онлайн-формате, что позволяет расширить аудиторию мероприятия и познакомить с ключевыми тенденциями и достижениями агропромышленного комплекса России всех желающих. Что касается посетителей, то они могут осмотреть экспозицию на специально разработанной интернет-платформе золотаяосень2020.рф, которая дает широкие возможности для презентации регионам России, предприятиям АПК, производителям сельскохозяйственной техники и оборудования, предприятиям химической промышленности и другим участникам рынка.

Благодаря цифровому формату впервые в истории выставки в ней задействованы все 85 субъектов Российской Федерации, и все они демонстрируют свои успехи в развитии сельского хозяйства и цифровых технологий для АПК. Центральная экспозиция "Золотой осени" - павильон Минсельхоза России, где представлены результаты работы по ключевым отраслевым направлениям.

В Центре международной торговли Москвы, где расположился и Центр управления выставкой, М. Мишустин, В. Абрамченко и Д. Патрушев посетили зону делового общения и студию "Образование", в которой будут проходить открытые онлайн-уроки ведущих аграрных вузов страны, а также ознакомились с работой студии "Технологии", где состоятся презентации перспективных цифровых решений в сфере АПК.

Кроме того, руководителями были осмотрены виртуальная экспозиция "Золотой осени" и стенды Ленинградской, Тюменской, Московской, Калининградской областей и Краснодарского края, где главы регионов и представители агробизнеса в режиме видеоконференции рассказали об основных достижениях в сфере АПК субъектов.

В рамках мероприятия М. Мишустин вручил государственные награды за большой вклад в развитие сельского хозяйства работникам АПК. По его признанию, отрасль успешно справилась с ажиотажным спросом на продукты, который наблюдался в период острой фазы распространения коронавируса. Решена задача продовольственной безопасности.

По словам главы правительства, отрасль демонстрирует успешные примеры цифровой трансформации, и одним из них является онлайн-формат "Золотой осени" в этом году. "Рассчитываем, что проведение деловой программы в режиме онлайн расширит аудиторию форума, поможет найти новых инвесторов для реализации значимых проектов, познакомит как можно больше людей с перспективными разработками", - сказал премьер-министр, пожелав всем участникам выставки успешной работы.

Дмитрий Патрушев отметил, что агропромышленный комплекс в этом году демонстрирует уверенный рост. По прогнозу, будет собрано не менее 125 млн тонн зерна, что является вторым результатом в истории Российской Федерации. В целом ожидается, что объем производства продукции сельского хозяйства в 2020 году увеличится более чем на 4 процента. Также глава ведомства дал старт первому национальному конкурсу региональных брендов продуктов питания "Вкусы России". По его итогам будет запущена масштабная программа продвижения, чтобы ближе познакомить потребителей с лучшими региональными брендами России.

Вопросы дальнейшего развития отрасли участники рынка и эксперты обсудят в ходе более сорока деловых мероприятий, которые пройдут в онлайн-формате. Среди основных тем дискуссий - стратегические ориентиры отрасли растениеводства, поддержка региональных брендов продуктов питания, цифровая трансформация АПК, развитие сельских территорий и агротуризма, продвижение органической и экологически чистой продукции и другие актуальные направления. Прямая трансляция всех мероприятий доступна на сайте выставки.

"Золотая осень - 2020" будет работать до 10 октября 2020 года.